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Старообрядцы

Старообрядцы Молдовы: Сирковский монастырь и три знаменитых инока

© Sputnik/ Фёдоров
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Тема:
Узнай Молдову! (208)
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В Молдове до недавнего времени еще можно было найти стены старейшего в этом регионе старообрядческого монастыря, представители которого стали знамениты благодаря важному для Церкви делу

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

После того, как нашу страну недавно снова посетил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, мне подумалось — а что мы, жители Молдовы, знаем о старообрядцах? Что когда-то в XVII веке в Русской православной церкви произошел раскол на сторонников реформ патриарха Никона и приверженцев прежних канонов. Последних и стали называть старообрядцами и староверами. Долгое время они подвергались гонениям и расселялись практически по всему миру.

Митрополит Православной старообрядческой церкви Корнилий, епископ Кишиневский и всея Молдовы старообрядческой церкви Евмений, посол России в Молдове фарит Мухаметшини и священники у входа в Мазаракиевский храм
© Sputnik/ Николай Костыркин
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А что мы знаем о старообрядцах Молдовы? Широкая аудитория — практически ничего. Слышали, что есть старообрядческие общины в Кишиневе и на севере страны, что есть такое загадочное село Кунича, где живут одни лишь староверы. А еще их называют русскими из русских и православными из православных.

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Но не будем заниматься здесь всеобщим ликбезом, а расскажем лишь об одном из эпизодов истории старообрядцев Молдовы. В Резинском районе есть село Сырково. По данным газеты "Русское слово", сегодня здесь ведется строительство мемориального комплекса в память о стоявшем некогда на том месте старообрядческом монастыре. Уже выполнены работы по очистке территории, восстановлен колодец, планируется соорудить небольшую звонницу. Инициатор и основной спонсор проекта — уроженец села Кунича Яков Тимофеевич Тютюнников. Он нашёл один из колоколов, когда-то принадлежавших монастырю, и сейчас ведет переговоры о его возвращении.

Сейчас в том месте — лишь установленный в 2011 году памятный крест да колодец. А раньше там располагался Серковский (Сирковский) мужской старообрядческий монастырь во имя святой мученицы Екатерины.

Митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий
© Sputnik/ Николай Костыркин
Митрополит старообрядческой церкви Корнилий прилетел в Кишинев

По данным доктора исторических наук Натальи Абакумовой, историческое значение Сирковского монастыря связано с именами знаменитых старообрядческих иноков (монахов) XIX века — Геронтия, Павла и Алимпия.

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Архимандрит (монашеский чин — ред.) Геронтий, в миру Герасим Исаевич Колпаков, родился в Московской губернии, в 19 лет ушел в Серковский монастырь, там же принял монашеский постриг. Геронтий ездил в Россию за пожертвованиями на монастырь, там познакомился с иноком Павлом (Петр Васильевич Великодворский). Вместе с присоединившимся позже иноком Алимпием они долгое время искали епископа на кафедру в село Белая Криница (тогда в составе Австрийской империи, сейчас — на территории Украины — ред.), который возглавил бы Русскую православную старообрядческую церковь. Дело в том, что для Церкви это был принципиальный вопрос — во главе духовной иерархии должен был находить епископ. А после раскола патриарха Никона старообрядцы оставались без епископов, только со священниками и диаконами. Трехчинная (три чина) иерархия оставалась неполной, и ситуацию нужно было как-то решать.

Староверы
© Sputnik/ Юрий Кавер
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В 1845 году иерарх на место епископа был найден. Им стал митрополит Амвросий, который возглавил кафедру в Белой Кринице.

Вот почему расположенный в Молдове Серковский монастырь, с которым связаны все трое монахов, добывших епископа для гонимой на родине Церкви, — значимое место для староверов "поповского толка", то есть, тех, кто признает священническую иерархию.

Известно, что эта старообрядческая обитель — старейшая в Восточной Молдове (Бессарабии). Она была основана в 1730-х годах, скорее всего, монахами из Подолья (юго-западная часть современной Украины).

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Земли, на которых находился старообрядческий монастырь вместе с окружавшим его лесом, составляли вотчину Пискарешты. Она, как и вотчина Сирково, издревле по утвержденным грамотам, от разных Молдавских владетельных князей изданных, принадлежала боярину Илие Стурдзе.

Как пишет Наталья Абакумова, в 1845 году на имя военного губернатора Бессарабии павла Федорова было передано Высочайшее повеление Священного Синода Русской православной церкви "без огласки упразднить Серковский монастырь". Все имущество обители было передано Каларашевскому православному монастырю. Монастырские строения были разрушены временем. Остатки келий сохранялись еще до 60-х годов ХХ столетия. Сегодня последним свидетелем глубокой истории остается сохранившийся колодец…

Тема:
Узнай Молдову! (208)

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Теги:
монастырь, епископ, старообрядцы, церковь, Белая Криница, Сырково, Молдова
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