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100 лет назад была провозглашена Молдавская республика

МДР
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В Кишиневе 2 декабря 1918 года была провозглашена Молдавская Демократическая республика

КИШИНЕВ, 02 дек — Sputnik. В регистре основополагающих свидетельств утверждения и континуитета в истории Молдавского Государства особое место принадлежит исключительному политико-правовому акту – Провозглашению Молдавской Демократической Республики – Република Демократикэ Молдовеняскэ 2 декабря 1917 г.

Утвердившись как государство в 1359 г., просуществовав как самостоятельно-политическое образование много веков подряд, пройдя через жестокие испытания, в том числе территориальные потери, в условиях, когда возрождение маячило лишь как надежда, Молдавия возродила свою государственность вследствие революционных потрясений 1917 г.

Обстоятельства были суровыми для молдаван и их государства. Пережив османское и фанариотское господства, молдавский народ, после вхождения в состав России в 1812 г., сохранил свое этническое, языковое и социально-политическое своеобразие, неиссякаемое стремление к восстановлению своей государственности.

На волне буржуазно-демократических преобразований 1917 г., всеобщего движения за национально-государственное самоопределение, молдаване проявили и осуществили свои устремления – строить свою жизнь на новых общественно-политических основаниях.

Вехи истории: 100-летие Молдавской Демократической республики >>>

Особо примечательно, что возрождение молдавской государственности было результатом всемолдавского движения крестьян – без каких-либо вождей! – одетых, силою обстоятельств, в военно-полевую форму в условиях первой мировой войны. Именно Молдавский военно-полевой съезд (20 – 25 октября 1917 г.) подготовил, определил и осуществил Великий акт: Возрождение государственности молдавского народа. Причем этот акт был столь значимым, политически прозорливым, что определил путь Молдавии на годы вперед. Созданный Молдавским военно-полевым съездом Краевой Совет (Сфатул Цэрий) провозгласил Молдавскую Демократическую Республику (Република Демократикэ Молдовеняскэ) "в составе Российской Федеративной Демократической Республики как равноправного члена". Как надежду на защиту и сохранение новообразованной формы Молдавской государственности.

Празднование 2 декабря 100-летия современной Молдавской Государственности – это духовное чествование тех, кто в сложнейших условиях возродил Молдавское Государство.

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Это событие – признание и утверждение незыблемой исторической реальности, что без Акта 2 декабря 1917 г. – "Провозглашение Молдавской Демократической Республики, как равноправного члена Российской Федеративной Демократической Республики", не было бы ныне самостоятельной Молдавской Республики.
Помнить бы об этом…

Декларация об образовании Молдавской Демократической Республики 1918
газета Сфатул Цэрий
Декларация об образовании Молдавской Демократической Республики

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Теги:
100-летие МДР, Молдавская Демократическая Республика, МДР, история Молдовы, история, Василий Стати, Молдова
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