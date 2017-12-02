100 лет назад была провозглашена Молдавская республика

КИШИНЕВ, 02 дек — Sputnik. В регистре основополагающих свидетельств утверждения и континуитета в истории Молдавского Государства особое место принадлежит исключительному политико-правовому акту – Провозглашению Молдавской Демократической Республики – Република Демократикэ Молдовеняскэ 2 декабря 1917 г.

Утвердившись как государство в 1359 г., просуществовав как самостоятельно-политическое образование много веков подряд, пройдя через жестокие испытания, в том числе территориальные потери, в условиях, когда возрождение маячило лишь как надежда, Молдавия возродила свою государственность вследствие революционных потрясений 1917 г.

Обстоятельства были суровыми для молдаван и их государства. Пережив османское и фанариотское господства, молдавский народ, после вхождения в состав России в 1812 г., сохранил свое этническое, языковое и социально-политическое своеобразие, неиссякаемое стремление к восстановлению своей государственности.

На волне буржуазно-демократических преобразований 1917 г., всеобщего движения за национально-государственное самоопределение, молдаване проявили и осуществили свои устремления – строить свою жизнь на новых общественно-политических основаниях.

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Особо примечательно, что возрождение молдавской государственности было результатом всемолдавского движения крестьян – без каких-либо вождей! – одетых, силою обстоятельств, в военно-полевую форму в условиях первой мировой войны. Именно Молдавский военно-полевой съезд (20 – 25 октября 1917 г.) подготовил, определил и осуществил Великий акт: Возрождение государственности молдавского народа. Причем этот акт был столь значимым, политически прозорливым, что определил путь Молдавии на годы вперед. Созданный Молдавским военно-полевым съездом Краевой Совет (Сфатул Цэрий) провозгласил Молдавскую Демократическую Республику (Република Демократикэ Молдовеняскэ) "в составе Российской Федеративной Демократической Республики как равноправного члена". Как надежду на защиту и сохранение новообразованной формы Молдавской государственности.

Празднование 2 декабря 100-летия современной Молдавской Государственности – это духовное чествование тех, кто в сложнейших условиях возродил Молдавское Государство.

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Это событие – признание и утверждение незыблемой исторической реальности, что без Акта 2 декабря 1917 г. – "Провозглашение Молдавской Демократической Республики, как равноправного члена Российской Федеративной Демократической Республики", не было бы ныне самостоятельной Молдавской Республики.

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