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Топ-5 сайтов о погоде

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Самая точная погода в Молдове и мире – обзор метеосайтов

Каждый день мы интересуемся погодой, так как все мы так или иначе зависим от неё. Наступила зима, пришли холода, а значит надо уделить особое внимание здоровью. Как правильно одеться, захватить ли с собой головной убор, зонт, перчатки, какую выбрать обувь и т.д. – все эти важные "мелочи" жизни зависят от того, какая погода нас ждет на улице. Многие уже привыкли к определенным источникам информации о погоде. Однако, отметим, что прогноз погоды не всегда соответствует действительности и поэтому рекомендуем потратить несколько минут на сравнительный анализ, и ориентироваться на тот, что больше соответствует картинке за окном вашей квартиры или дома.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
Опасная погода: как себя вести во время желтого кода

Итак, начнем по порядку. Самым авторитетным погодным интернет-ресурсом является сайт Государственной Гидрометеорологической службы – meteo.md. Недавно был
обновлен его дизайн, но сохранилась и старая версия. Среди прочих плюсов – трёхъязычная версия (молдавская, русская и английская) сайта. Обратим внимание
на интерактивную карту погоды, карту метеорологических, гидрологических и других предупреждений, веб-камеры с метеостанций, карту Европы с метеоспутника, карту
Европы meteoalarm, которая будет полезна тем, кто собирается отправиться заграницу в Европу. На сайте даже есть прогноз урожайности некоторых сельскохозяйственных культур в Республике Молдова в 2017 году. 

Стало известно, какой будет погода в Молдове на Новый год >>>

Gismeteo – один из самых популярных у нас погодных ресурсов. Сайт также недавно обновил дизайн. Среди плюсов российского метеоресурса – удобство и простота в навигации, погодные новости.

Meteo2 – молдавский метеоресурс, использующий данные норвежского метеорологического и NRK института. Среди плюсов – простота, лаконичность, удобство в навигации.

Sinoptik – украинский погодный ресурс. Отметим, что Sinoptik, возможно, один из самых точных в прогнозах погодных ресурсов, во всяком случае, по Молдове. Среди плюсов этого сайта – подробная информация и народный календарь.

Accuweather – американский погодный ресурс. Среди особенностей этого сайта – информация о температуре по двум шкалам – в привычных нам "по Цельсию" и отличительно американской – "по Фаренгейту". Среди плюсов – подробная статистика, интерактивная карты, видео прогноз погоды в Европе (на английском языке) и другие.

Каким бы ресурсом вы не пользовались, всегда помните, что реальная погода – та, что за окном во дворе. Поэтому, как говорится, доверяйте, но проверяйте. Во-вторых, прогноз погоды, является всего лишь прогнозом, а погода может измениться в считанные часы. Относительно точный прогноз погоды синоптики могут дать максимум на три дня. Учитывая все эти факторы, анализируя наиболее надежные погодные ресурсы, Sputnik Молдова каждое утро публикует данные по погоде на текущий день. Хорошей вам погоды и берегите себя!

 

Теги:
сайты о погоде, прогноз погоды, погода, Молдова
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