Приднестровское урегулирование: новая перезагрузка

За переговорный процесс по Приднестровскому урегулированию взялся политический и экономический истеблишмент с обоих берегов Днестра

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Без политического шага со стороны Кишинева не были бы подписаны сразу четыре протокольных соглашения в рамках переговорного процесса по Приднестровью в Бендерах. Об этом заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Недавно в Бендерах состоялась встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя, где были подписаны протокольные решения по четырем актуальным вопросам взаимодействия двух берегов Днестра.

© Sputnik/ Е. Кузин Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по четырем вопросам

Решения касаются проставления печати на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье, обеспечения функционирования

молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, урегулирования вопросов об использовании сельхозугодий, расположенных в Дубоссарском районе за

автотрассой Тирасполь-Каменка, а также организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи. Эта встреча прошла накануне возобновленных переговоров в формате "5+2" в Вене.

"Основная версия, которая циркулирует сейчас в Кишиневе состоит в том, что вот эти четыре протокольных соглашения, которые были подписаны главными переговорщиками со стороны Кишинева и Тирасполя – это политический шаг, который делается внутри Молдовы", — отметил Чуря.

Политолог считает, что прорыв в переговорном процессе совершен благодаря совпадению позиций и достигнутому компромиссу между политическим и экономическим истеблишментом с обоих берегов Днестра.

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"И в этом я вижу определенные преимущества. И руководство Демпартии в Молдове, и экономические круги в Тирасполе демонстрируют, что могут что-то менять, предпринимать верные шаги в сторону реинтеграции", — заявил Чуря. По мнению, политолога это решение – компромисс между Кишиневом и Тирасполем на паритетных для

сторон условиях.