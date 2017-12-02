Как мега-наглые водители паркуются в Кишиневе, демонстрируют фотографии и видеозаписи в социальных сетях

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. С помощью фото- и видеоматериалов, опубликованных в соцсетях представителями движения СтопХам в Молдове и бдительных кишиневцев, Sputnik Молдова снова получил возможность продемонстрировать, как паркуются самые наглые автомобилисты нашего города.

Смелый малый портит всем настроение на проспекте Штефан чел Маре.

Сверхнаглая парковка на улице Петру Мовилэ.

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Улица Тестемицану — водитель перепутал тротуар с проезжей частью.

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На улице Пушкина все, как во времена Пушкина, — люди ходят в дождь по грязи.

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Угол Колумны и Армянской — по "зебре" не пройти.

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Хозяин — дома! Жилой массив на Хынчештском шоссе.

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Перекресток Влайку Пыркэлаб и Букурешть заблокирован.

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А на улице Дойна есть не только кладбище, но и пешеходоненавистники.