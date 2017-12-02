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Карта распространение топонима Молдавия

Молдавия – происхождение названия, или Молдавия по всей Европе

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Евгений Паскарь
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Почему Молдавию назвали Молдавией - исследования топонимов в Европе дают ответ на этот вопрос

Какое происхождение топонима Молдавия, которую в нашей стране также принято называть Молдова? На сегодняшний день в Европе обнаружено 111 существующих или ранее существовавших топонимов с корнем Молд-, существующих ныне, либо зафиксированных ранее. Большинство приурочено к Балтийско-Герцинско-Карпатско-Балканскому ареалу. 4 больших региона (Западный, Центральный, Южный и Северный) объединяют 10 кластеров: Саксонский, Богемский, Словацко-Венгерский, Польский, Галицко-Волынский, Белорусский, Российско-Эстонский, собственно Молдавский, Валашский и Дунайско-Балканский.

Молдавия в Германии

Как мы отмечали в прошлой публикации, в Чехии (Богемии), а также в Германии издревле известны реки с названием Молдавия (по-немецки Молдау, Мулде и т.п.).

Чешская Молдавия: что мы об этом знаем >>>

Эти реки воспеты поэтами, зафиксированы в трудах дипломатов, историков, географов и других учёных.

Молдавский ручей (Moldavsky Potok) берёт своё начало в Чехии и течёт в Германию, где река уже под именем Фрайбергер Мулде (Freiberger Mulde), устремляясь на северо-запад, сливается с рекой Цвиккауэр Мулде (Zwickauer Mulde). Объединяясь, обе реки образуют собственно реку Мулде недалеко от Лейпцига.  У истоков реки Цвиккауэр Мулде расположен город Мулденхаммер, местечко Мулденберг, а также озеро Тальшперре Мулденберг. В это озеро впадает река Роте Мулде. На берегах реки Фрайбергер Мулде расположен город Мулда (Mulda).

Германия (Саксония и Саксония-Анхальт) и Чехия (Богемия) изобилуют гидронимами с основой Muld/Mold.

Молдавия – земля речных долин

В современном немецком языке у слова Mulde (другая форма этого слова – Mulda – сохранилась в готском словаре) несколько значений, среди которых: лощина, впадина, углубление. Суффикс –ava– означает реку < от готского –ava < –ahva –  вода, река. А старое немецкое слово Au или Aue определяет местность, окруженную водой, обильно орошаемую реками. В немецком языке слово Aue переводится – пойма, луг, долина. Объединив слова mulde (в значении лощина) и aue получим Muldau, в переводе с немецкого – Молдавия, что означает край (земля) речных (пойменных, т. е. плодородных) долин (лощин).

Готские корни топонима Молдавия

В готском словаре Герхарда Кёблера сохранились слова: mulda и muldeins. Согласно Кёблеру, готское слово Mulda, имеет несколько схожих между собой значений. Одно из значений слова Mulda – "земля" (сравните древнегерманское muldan – земля, страна). В эстонском словаре сохранилось слово Mold – почва (плодородный поверхностный слой литосферы Земли).

Muld/Mulda или Molda = земля плодородная (или чёрная земля). Мulda+au или Мulda+aue = Земля плодородных речных долин – чёрная (плодородная) река – Черноводье.
Выяснив значение слова Молдавия, состоящее из двух старогерманских слов mulda и au/aue, объясним появление этого топонима в Карпато-Днестровье.

Готское государство в Молдавии

От готов значительная часть Карпато-Днестровья получила название Молдавия. Открытым остаётся вопрос, когда это произошло? Напрашиваются две версии. Согласно первой, готы зафиксировали названия Молдавий в Карпато-Днестровье и Центральной Европе ещё до заселения Скандинавии, когда они только пришли в Центральную Европу с востока из страны своих предков под руководством Одина. По второй версии, готы оставили название Молдавия в Европе, когда переселились из Готии в Готисканзу (прибрежные территории от устья Вислы до Эльбы), а оттуда в Ойум (т.е. Скифию, как писал готский историк Иордан в VI веке). Молдавия была частью древней Дакии и страны Ойум, которую заселили готы и другие союзные им племена (во II веке к северу от Дуная римские источники уже упоминают о стране готов). Государство Везеготов существовало приблизительно в границах будущего Молдавского княжества. Между Днестром и Днепром простирались владения Остроготов. В древнескандинавском эпосе "Старшая Эдда" Архейм (или Археймар), т.е., возможно, современный Старый Орхей, был столицей страны.

В любом случае, не вызывает никаких сомнений, что топоним Moldau и его варианты в Карпато-Днестровье появились задолго до основания средневекового Молдавского княжества и содержат в себе древнегерманские, и, вероятно, индоевропейские корни.

Теги:
топонимия, Молдавия, Молдова, Европа
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