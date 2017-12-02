Национальная безопасность Молдовы – или дело народа, или её нет

Проблема национальной безопасности давно интересует молдавскую общественность. Учитывая разворачивающуюся дискуссию в социальных сетях, в СМИ, вокруг будущего страны, её символов, истории, языка и многого другого, стоит обратить внимание на квалифицированные мнения ученых

К сожалению, для СМИ остались незамеченными по разным причинам многие интереснейшие выступления специалистов – историков, социологов, юристов… Они выступили на международной конференции "Государственность Молдовы: историческая преемственность и перспективы развития", которая прошла в апреле сего года в Кишиневе. Однако недавно материалы конференции были опубликованы в напечатанном сборнике. Впрочем, небольшой тираж издания быстро разошелся по рукам и недоступен для большинства граждан.

Частично восполняя этот пробел, представим некоторые, на наш взгляд, актуальные и важные выступления. Среди них отметим доклад экс-посла Республики Беларусь в Молдове, профессора Василия Саковича на тему: "Национальная безопасность в Молдове как фактор укрепления государственности".

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По мнению Саковича, основополагающим положением теории национальной безопасности становится национальный интерес, который "для любой нации и любого государства является основой выработки внешней и внутренней политики, обеспечения национальной безопасности, укрепления государственности".

По его мнению, "в молдавской политологической науке и государственной практике подходы к определению национального интереса четко не определены, даже теоретически". Как считает посол, причины такого положения дел в том, "что Республика Молдова на протяжении всего периода независимости находится в процессе трудного, порой крайне противоречивого, поиска своей новой идентичности, включая ее внешнеполитическую составляющую".

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Как подчеркивает Сакович, отсутствие единства в определении национальных интересов привело к разделению молдавского общества по политическим, этническим, культурным, психологическим и другим критериям.

"Политическая власть не сможет утвердить свой легитимный авторитет, если она не опирается на систему национальных интересов и целей, понятных большинству народа, принятых и одобренных им. Таким образом, образовался порочный круг противоречивости множественности национальных интересов, действий власти, расходящихся с общественным мнением и с исторически сформированными традициями и ценностями народа", — отмечает дипломат.

По мнению российского ученого А. А Воронова, которого процитировал Сакович, "Нация, лишенная четкого знания и понимания интересов, не может рассчитывать на успешное и прогрессивное развитие». По мнению же бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, которое привел белорусский дипломат: «Никогда не позволяйте другим определять повестку".

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Сакович подчеркнул, что "ясное видение вызовов и угроз, их характерных черт и особенностей, возможных сценариев реализации национальных интересов позволяет разработать стратегию противодействия и предотвратить возможный политический и экономический ущерб. Ошибки в оценке угроз могут стоить очень дорого. Неоправданное отвлечение экономических, финансовых, людских и иных ресурсов для противодействия и нейтрализации мнимых угроз способно привести к неспособности государства защитить себя, интересы общества и личности от реальных угроз".

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Белорусский специалист делает важный вывод о том, что в Молдове значительно усилилась опасность внутренних угроз. "Проблемы определения национальной (гражданской) идентичности, государственности, языка, истории, образовательных программ, правосудия и защиты государственного строя, коррупция, неэффективного оперирования на глобальном и региональном уровнях поставили Молдову и ее народ в очень трудное положение", — резюмирует Сакович.