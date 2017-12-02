Сохранит ли Евросоюз проект "Восточное партнерство"

В Европе не совсем понимают куда двигать проект по развитию интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией - считает молдавский политолог

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Оценивая итоги пятого саммита "Восточное партнерство", который состоялся в Брюсселе 24 ноября, политолог Корнелиу Чуря, заявил на пресс-конференции в пресс-центре "Sputnik Молдова", что, несмотря на звучавшую чаще в последнее время критику в адрес Молдовы со стороны европейских чиновников и политиков, — для ЕС эта критика не была предлогом для того, чтобы "похоронить" проект.

По словам Чури, европейцы сейчас не совсем понимают куда двигать проект – "придумали двадцать ключевых направлений, но что с этим делать – пока что не понятно. Литовцы предложили "план Маршала" для Украины, но денег нет".

Как отметил эксперт, у европейцев много пожеланий, но возможности ограничены. "В то же время они не хотят закрыть этот проект, наоборот они ищут возможность его продолжения. Поэтому я бы назвал этот саммит Восточного партнерства" возможностью его сохранить и дать себе время подумать, что же в него можно привнести нового для того, чтобы двигать его дальше" – сказал Чуря.

В ходе беседы, Корнелиу Чуря также отметил, что из-за внутренних причин в ЕС, шансы на вступление в ближайшее время Молдовы в этот союз в качестве полноправного члена, маловероятен. Однако, по его словам, молдавские политики делают из этого объективного заключения разные выводы. «Эксперты и политики пророссийского направления говорят, что если нет шансов, то и не стоит на этом настаивать, может быть, подумать о переориентации на восток. Эксперты и политики прозападного направления признают, что возникают ситуации, когда закрывается окно возможностей, но это не означает, что оно через некоторое время не откроется вновь – Молдова будет идти к намеченной цели этапами», отметил политолог.

Идея проекта "Восточного партнёрства" была представлена министром иностранных дел Польши Р.Сикорским при участии Швеции на Совете ЕС 26 мая 2008 года.

Официальную позицию Москвы в отношении "Восточного партнёрства" сформулировал постоянный представитель РФ при ЕС В. Чижов в 2009 году: "Мы против того, чтобы данные страны СНГ ставились перед искусственной дилеммой: либо вперед, в светлое будущее с Евросоюзом, либо назад — с Россией. А то, что такие признаки на начальном этапе "Восточного партнёрства" были, — факт".