В Гондурасе начались беспорядки, сообщается о жертвах

После выборов президента в Гондурасе введен комендантский час

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Как сообщает РИА Новости, в Гондурасе из-за затягивания объявления результатов президентских выборов начались беспорядки, есть человеческие жертвы. Полиция пока не подтверждает точные данные о погибших.

Из-за обострившейся обстановки правительство приостановило действие конституционных гарантий граждан и ввело комендантский час, который будет действовать в течение десяти дней.

По последним данным верховного избирательного суда страны, после обработки 94,35% бюллетеней лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиции Сальвадор Насралла получает пока 41,42%. Для победы кандидату нужно простое большинство голосов.