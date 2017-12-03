Четыре причины бить тревогу о безопасности детей в Молдове

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску в ходе состоявшегося в Sputnik Молдова видеомоста Кишинев — Минск — Бишкек — Астана озвучила наиболее важные проблемы, связанные с детьми "группы риска" в нашей стране.

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Для удобства восприятия приводим эти вопросы в виде перечня.

1. Когда в семье совершается насилие, люди не знают, куда обратиться. А, если знают, то часто не обращаются. Потому что нет доверия к социальным органам. А вообще насилие в семье воспринимается в Молдове как должное, и, когда ребенка ударили, ему чаще всего стыдно об этом кому-либо рассказывать. Но в последнее время лед, как говорится, тронулся. Многие соседи, педагоги звонят в органы по защите прав ребенка, сообщают о случаях избиения и т.д.

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2. Многие родители не знают, как правильно общаться с собственными детьми. Родителей самих порой надо воспитывать. Им, в первую очередь, надо объяснить, что мнение ребенка тоже важно, его надо услышать и прислушаться, а, главное, научить детей открыто говорить о своих проблемах взрослым членам семьи.

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3. Есть такие родители, которые, выезжая за границу надолго, даже не думают, что у их детей должен быть официальный опекун. А те из них, кто знает об этом, трудоустраиваясь за рубежом нелегально, не оформляет документы об опеке. Но любая простуда у ребенка — это обязательный контакт опекуна с врачом.

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4. На местах нет специалистов, которые занимались бы защитой прав детей. Нет их, потому что, хоть и существует надлежащий закон, но денег под его реализацию не выделяется. А ведь в селах, райцентрах такие работники очень нужны. Их задача — отслеживать детей, которые потенциально или по факту находятся в группе риска.