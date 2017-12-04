Видеомост о добровольческом движении в Молдове и мире

Во вторник, 5 декабря, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост на тему: "Волонтерское движение в Молдове и мире"

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Генассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам стран отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Представители молдавских и зарубежных неправительственных организаций расскажут о развитии волонтерского движения, о совместных проектах, о вовлечение молодежи и других категорий населения в добровольческое движение, об информировании населения.

Участники в Кишиневе:

– координатор молодежных политик Национального совета молодежи CNTM Ион БАМБУЛЯК.

– лидер Молодёжной Группы Межэтнической солидарности Николаи КЕЛЕШ;

В Баку:

— заместитель председателя Общественного объединения "Волонтеры ASAN" Сакина ГАСАНОВА.

В Астане:

— координатор по коммуникациям Красного полумесяца Казахстана Замзагуль ТАЖИБАЕВА.

В Минске:

— заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного креста Романия СКОМОРОШКО.

В Бишкеке:

— представители волонтерских организаций.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.