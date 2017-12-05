Быть русским в Молдове - дело нелегкое и ответственное

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В Кишиневе состоялась Страновая конференция российских соотечественников, делегатами которой стали более 100 представителей российской диаспоры с обоих берегов Днестра.

В мероприятии приняли участие Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин и руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов.

© Photo: РЦНК в Молдове Участники Страновой конференции российских соотечественников в Кишиневе. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин

"Без глубокого, истинного патриотизма мы не можем осознать всю ценность многонациональной культуры страны, значимость вековых связей русского и молдавского народов", — заявил в ходе своего выступления перед собравшимися Фарит Мухаметшин.

© Photo: РЦНК в Молдове Участники Страновой конференции российских соотечественников в Кишиневе

Говоря о проблемах образования на русском языке в Молдове, посол предложил создать при Координационном совете российских соотечественников комиссию, которая поможет улучшить ситуацию в русских школах.

© Photo: РЦНК в Молдове Участники Страновой конференции российских соотечественников в Кишиневе

Посол призвал русские общины Молдовы проявлять большую активность в приеме россиян на молдавской земле, общению с коллегами в российских регионах — для развития культурных программ, поддержки образования на русском языке и т.д.

Участники конференции обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, проблему усиления антироссийских, антирусских настроений в Молдове, искоренения молдавско-русского билингвизма и вытеснения русского языка из официальной сферы и информационного пространства.

Председатель Ассоциации директоров школ с русским языком обучения Таисия Аникьева коснулась трудностей в деле подготовки педагогов-русистов.

Участники форума поблагодарили Посольство России и РЦНК за поддержку в решении гуманитарных, образовательных проблем соотечественников, за содействие в реставрации памятников культуры и воинских мемориалов, издание научной и художественной литературы, оказание помощи участникам российской госпрограммы переселения.