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Разбитые улицы Кишинева

Автохамы Кишинева ликуют – полиция их бережет

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Автохамы Кишинева ликуют – полиция их бережет да и сама, бывает, нарушает ПДД

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Новые фотографии злостных нарушителей ПДД в Кишиневе стали с подачи активистов движения СтопХам в Молдове настоящим хитом сезона.

"Стыдно что наши сотрудники полиции так паркуют. На мою просьбу убрать машину они вежливо сказали, что уберут", — написал очевидец инцидента на перекрестке улиц Тигина и Бернардации, когда запечатлевал, как полицейский микроавтобус заблокировал выезд.

Детям здесь не место — улица 31 Августа 1989 года.

И тут тротуар заблокирован — улица Садовяну.

"Очередное ДТП произошло с участием пешехода по улице Дечебал. По словам очевидцев, пешеход выбежал из-за троллейбуса в неположенном месте, в результате чего попал под встречный автомобиль, несмотря на то, что в 15 метрах ниже находился пешеходный переход", — подписал пользователь соцсети свое видео.

На улице Арборилор вспомнили фильм "Операция Ы": "Где этот инвалид?" — "Чего кричишь? Ну, я инвалид!".

На улице 31 Августа 1989 года "полицейские охраняет не только закон, но и нарушителей", подписал пользователь фейсбука свою фотографию.

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Теги:
автохамы, парковка, полиция, Кишинев
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