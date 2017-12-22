В Кишиневе автохамы снова лютуют – топ отличившихся на тротуарах

В Кишиневе автохамы снова лютуют – представляем вашему вниманию топ отличившихся на тротуарах столицы

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. И снова небольшая подборка злостных автохамов молдавской столицы от активистов движения СтопХам в Молдове.

Пенсионер был вынужден подвергать свою жизнь опасности, выходя на проезжую часть. Виной тому — оставленное на тротуаре авто. Перекресток улиц Еминеску и Варлаама.

На улице Матеевича тротуары и без того узкие, а тут еще вот такое!..

Улица Бэнулеску-Бодони — жителям этого дома внутрь попасть сложновато.

Школьники возвращаются домой по улице Куза-Водэ в обход тротуара.