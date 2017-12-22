В Унгенах мужчина забил сожительницу насмерть металлической цепью - за это он отсидит 15 лет

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Жителя Унген осудили за убийство сожительницы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

По данным прокуроров, в июле 2017 года суд вынес постановление о защите женщины, так как сожитель издевался над ней физически. В течение трех месяцев мужчина не должен был приближаться к бывшей пассии. Но в августе он, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянение, пришел к ней домой, где нанес металлической цепью множественные травмы тела. Женщина скончалась на месте от полученных увечий.

Двадцатидевятилетний мужчина признал свою вину. Его ждут 15 лет тюрьмы.