Видеофакт: бодибилдеры распространяли в Кишиневе экстази

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Трое мужчин задержаны в Молдове по подозрению в распространении наркотиков в злачных местах.

© Sputnik/ Oleg Zoloto Экстази в посылке: в Молдове пресекли контрабанду наркотиков

По данным Генинспектората полиции МВД Молдовы, наркотики сбывались в ночных клубах Кишинева.

Подозреваемым — 21, 29 и 30 лет, все они — жители столицы, профессионально занимаются культуризмом и даже участвовали в международных состязаниях. Они создали целую преступную сеть, которая занималась не только сбытом наркотиков, но и ввозом из в страну.

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Двое из фигурантов дела были "повязаны" в спортивном зале на Ботанике в момент продажи 250 таблеток экстази. В их автомобилях, квартирах и в данном спортивном зале были проведены обыски, и найдено еще немало экстази, а также деньги, вырученные от продажи "лекарства".

Еще один субъект был задержан также на Ботанике с 300 таблеток экстази среди личных вещей. Выяснилось, что мужчина также занимался сбытом наркотиков. Он также пребывает в статусе обвиняемого по уголовному делу о совершенном в 2015 году мошенничестве, рассматриваемому в данное время в Апелляционной палате Кишинева. По нему рассматривается также еще одно дело — о мошенничестве и хулиганстве.

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Общая стоимость обнаруженных таблеток экстази — 60 тысяч леев. Одну таблетку дилеры продавали за сумму от 200 до 350 леев. Наркотики распространялись не только в Кишиневе, но и других населенных пунктах.

За подобные преступления суд может приговорить к 15 годам тюрьмы.