Примар уровня "бог" сам попал на скамью подсудимых

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Дело примара села Дрепкэуць Бричанского района передано в суд.

По данным Генпрокуратуры, чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Мужчину обвиняют в том, что в 2015 году он требовал право владения половиной уставного капитала предприятия бизнесмена с украинским гражданством. Второй вариант, который чиновник предлагал украинцу, — это передача прав на использование сельхозугодий в селе Дрепкэуць площадью около 700 гектаров.

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В обмен на одну из этих услуг примар села обещал повлиять на неких сильных мира сего ради интересов этого бизнесмена, а именно — в уголовных делах, по которым данный субъект был привлечен к ответственности. В противном случае чиновник угрожал ликвидацией фирмы иностранца.

За подобные действия виновным грозит до трех тысяч условных единиц штрафа или тюремный срок до пяти лет. в данном случае речь также идет и о возмещении судебных издержек на сумму около 13 тысяч леев.