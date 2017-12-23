Бывший заключенный взломал в Кишиневе автомобиль

Бывший заключенный, сидевший за наркотики и кражи, взломал в Кишиневе автомобиль

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Мужчина 29 лет взломал автомобиль с целью кражи.

По данным полиции, инцидент произошел в столице, на проспекте Григоре Виеру.

Задержанный оказался жителем Крикова. Свою вину от признал.

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Установлено, что он разбил боковое стекло автомобиля марки Toyota Yaris, припаркованного у жилого дома. Но мужчину заметила местная жительница, подняла крик, и он убежал, успев, однако, стянуть видеорегистратор из салона авто.

Ранее этот субъект был судим за карманные кражи и преступления, связанные с наркотиками. Недавно он вышел из тюрьмы.

Теперь суд может приговорить мужчину к штрафу до 27 тысяч леев, к принудительному труду до 240 часов или к четырем годам тюрьмы.