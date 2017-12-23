Кишиневец хотел помочь торговцу людьми, правда не бесплатно - он требовал взятку в девять тысяч евро

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали кишиневца по подозрению в извлечении выгоды из влияния, сообщает пресс-служба НАЦ.

По данным следствия, мужчина обещал за девять тысяч евро повлиять на судей и прокуроров с целью вынесения благоприятного решения по уголовному делу, связанному с торговлей людьми.

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Фигурант этого дела находится в тюрьме, а взятку должна была передать его жена.

В НАЦ об этой схеме стало известно после того, как подозреваемый получил от женщины около шести тысяч евро.

Мужчина задержан на 72 часа. Ему грозит до семи лет тюрьмы и до 300 тысяч леев штрафа.