Прогноз синоптиков: на Новый год в Молдову возвращается весна

Согласно прогнозам метеорологов, в Молдову придет значительное потепление, почти весенние температуры встретят граждан страны на следующей неделе

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Несмотря на хмурый и промозглый уикенд недели нынешней, следующая начнется с роста температур.

Так, если в субботу, 23 декабря, будет преимущественно пасмурно и прохладно, термометры по стране покажут днем от 0 до плюс 2 градусов, то в воскресенье шкала поползет вверх и достигнет днем, 24 декабря, плюс 6-7 градусов. В выходные местами возможны кратковременные осадки.

В понедельник, 25 декабря, на Рождество по новому стилю, днем и вечером будет ясно и без осадков, а температурный максимум вырастет до плюс 9-10 градусов Цельсия.

Во вторник, в среду и в четверг, по прогнозам метеорологов, погода существенно не изменится. Днем будет тепло, до плюс 10 градусов, и солнечно.

Пятница и суббота порадуют жителей страны ростом температуры на 1-2 градуса. Так, 29 и 30 декабря синоптики прогнозируют до плюс 10 по Цельсию.

Конечно, прогноз метеорологов предварителен, но по иронии судьбы именно днем 31 декабря синоптики обещают ясную погоду и до плюс 12 градусов. Так что, скорее всего, дома будет пахнуть хвоей, мандаринами и "Оливье", а на улице накануне Нового года потянет призывным дымком шашлыка и прочих изысков, приготовленных на мангале.