Историк моды Александр Васильев о том, что надеть на Новый год

Известный телеведущий и историк моды рассказал корреспонденту Sputnik о том, в чем лучше встретить Новый год так, чтобы это было и модно, и удача не отступила в 2018-м

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. В знаменитом фильме "Ирония судьбы или с легким паром" героиня, сыгранная Барбарой Брыльской, сетовала на то, что не успела надеть свое новогоднее платье к приходу Ипполита, сыгранного Юрием Яковлевым.

Правда в интервью пани Барбара не раз отмечала: когда ей показали пуританского стиля платье ужасного горчичного цвета, она поначалу наотрез отказывалась его надевать.

Слава Богу, сегодня выбор у тех, кто хочет встретить Новый год в красивой одежде, велик.

Но как наиболее соответствовать модным тенденциям в новогоднюю ночь? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал известный телеведущий, историк моды Александр Васильев.

"Основные советы по встрече Нового года касаются яркой отражающей одежды в стиле "нео-диско". Сейчас в моде серебряные и золотые блестки, которые считаются идеальным выбором для Нового года. Так, что платье, вышитое золотым бисером или блестками, будет весьма кстати в новогоднюю ночь", — заявил Александр Васильев.

По словам эксперта, не ошибутся те модницы, которые выберут в качестве новогодних предметов гардероба вещи красных, желтых и синих тонов, очень модные в нынешнем сезоне. Очень модный в зимнем сезоне черный цвет Васильев не рекомендовал использовать праздники, дабы не омрачать соответствующего, приподнятого новогоднего настроения.

"Весной же будут очень популярны и модны оттенки цвета лаванды и сирени в одежде. Но об этом думать пока рано, так что всем — счастливого Нового года!", — заключил собеседник.