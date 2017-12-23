В 2018 году с молдавских водителей хотят собрать почти миллиард леев

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. В следующем году запланировано собрать в госбюджет Молдовы свыше 910 миллионов леев за счет дорожных налогов. Общий размер дорожных сборов, который планируется получить с водителей авто был рассчитан исходя из числа транспортных единиц, зарегистрированных в Молдове, а также на основании размеров пошлин, зафиксированных в Налоговом кодексе республики.

© REUTERS/ Benoit Tessier Опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей в Молдове

Из общей суммы дорожных сборов, предусмотренной в госбюджете на следующий год, налог на использование дорог владельцами зарегистрированных в Молдове автомобилей в общем составит 771 миллион 800 тысяч леев. Остальные 98 миллионов государство планирует собрать на выдаче авто-виньеток.

Также предусмотрен сбор средств в госбюджет с владельцев иностранных транспортных средств, временно зарегистрированных на территории Республики Молдова, в размере 15 миллионов леев, с других дорожных налогов в государственную казну планируется взыскать 25 миллионов 300 тысяч леев.