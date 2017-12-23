Число прослушиваемых телефонов в Молдове достигло рекорда

Эксперты в области права из Центра юридических ресурсов Молдовы опубликовали анализ, по которому можно проследить, что на протяжении последних лет число прослушиваемых абонентов в республике выросло в разы

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Число прослушиваемых телефонных разговоров в Молдове растет быстрыми темпами. В результате анализа, проведенного специалистами Центра юридических ресурсов, выяснилось, что с 2013 по 2016 год число прослушиваемых спецслужбами абонентов выросло в четыре раза.

По данным Центра, в минувшем году судебными инстанциями были выданы разрешения на прослушивание почти 12 тысяч абонентов стационарной и мобильной связи. В то же время, эксперты подчеркнули, что суды удовлетворили 97 процентов заявлений о разрешении на "прослушку" граждан страны.

Так, если в 2006 году было подано 1931 заявление, из которых одобрительный вердикт, разрешающий госорганам прослушивать разговоры граждан, получил 1891 соответствующий документ, то через десять лет эта цифра выросла в несколько раз. Уже в 2016 году число прослушиваемых спецслужбами разговоров достигло 11 747 абонентов.

© Photo: Личный архив Константина Склифоса Склифос: прослушка нужна, чтобы не превратить страну в анархию

По данным экспертов, в первой половине 2017 года в судебные инстании было подано 6871 соответствующее заявление, из которых положительный вердикт, разрешающий спецслужбам вмешиваться в частную жизнь граждан, получил 6731 соответствующий документ.

Для сравнения можно отметить, что в Великобритании, население которой в 20 раз больше, чем в Молдове, было выдано всего 2800 разрешений на прослушивание телефонных разговоров.