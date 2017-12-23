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новогодняя елка

В Приднестровье стартовал Зимний лагерь посла России

© Sputnik/ Irina Leahova
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За годы проведения Летних и Зимних лагерей посла России их участниками стали около тысячи детей из социально-незащищенных семей и воспитанников школ-интернатов Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье с сегодняшнего дня, 23 декабря, открывается Зимний лагерь посла России, уже ставший традиционным для региона и в пятый раз проводимый на базе санатория "Днестровские зори".  Дети смогут отдохнуть, познакомиться, пообщаться, весело и интересно провести рождественские праздники вплоть до 29 декабря.

"Всегда очень много желающих участвовать в Зимнем лагере Посла России. Меня это каждый раз несколько удивляет, учитывая нашу бесснежную теплую зиму. Но дети очень рвутся сюда приехать — им здесь весело, и они, очевидно, устали уже от школы и от погоды", — рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

По словам Кохтаревой, путевки в Зимний лагерь Посла РФ традиционно распространяются среди детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, малышей, оставшихся без попечения родителей и живущих с опекунами, а также среди воспитанников школ-интернатов.

Накануне окончания Зимнего лагеря, 28 декабря, всех его участников ждет интересная праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселыми сказочными персонажами, викторинами и приятными подарками.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Лагеря для детей под эгидой посла России организуются ежегодно летом и зимой. За эти годы в них отдохнули около тысячи детей от 7 до 16 лет. В этом году Зимний лагерь посла РФ примет 82 молодых российских соотечественников Приднестровья.

Русские общины в городах и районах Приднестровья ежегодно проводят для маленьких российских соотечественников новогодние праздничные мероприятия. В зимние праздники нынешнего года они стартуют завтра, 24 декабря, и пройдут вплоть до 14 января.

Как говорит Кохтарева, кроме традиционных Новогодних елок, для детей будет проведено два особенных мероприятия. Первое намечено на 30 декабря  во Дворце Республики в Тирасполе. Это праздничное представление "Новогодние приключения Маши в цирке" для детей категории "соцпатронат" — детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей без попечения родителей.

Второе предтавление состоится 12 января в Доме дестко-юношеского творчества в Дубоссарах, и этот новогодний праздник будет организован для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

"На всех елках будут Дед Мороз и Снегурочка, веселые сказочные герои, конкурсы и игры. Для всех участников, а их более трех тысяч человек, предусмотрены сладкие новогодние призы", — отмечает председатель Союза русских общин.

Все мероприятия проводятся Союзом русских общин Приднестровья при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Молдова. 

Теги:
новогодние подарки, детский лагерь, новогодняя елка, благотворительность, посольство России в Молдове, Посольство России в Молдове, Фарит Мухаметшин, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Кишинев
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