Правительство Молдовы “спустило” миллионы леев на туалеты

На территории ряда таможенных пунктов Молдовы будут построены новые уборные, каждая из которых обойдется налогоплательщикам в 256 тысяч леев

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Правительство Молдовы предложило построить в будущем году новые помещения туалетов на территории таможенных пунктов пропуска.

В Законе о госбюджете на 2018 год на строительство таких санитарных блоков предусмотрено 6 миллионов леев, и отмечается, что они будут возведены на 23 таможенных пунктах. Таким образом, строительство одного санитарного блока обойдется в 256 тысяч леев.

Министр финансов Октавиан Армашу сообщил, что туалеты будут построены с нуля так, чтобы не было стыдно перед иностранцами, которые посещают нашу республику.

"Это будет капитальное строение, с необходимыми сетями и инфраструктурой. Это — имидж государства. Люди, когда приезжают к нам в страну, на таможне вынуждены сталкиваться с ужасными туалетами. Лицо страны — это ее таможня", — заявил министр финансов в ходе прений по обсуждению госбюджета на следующий год.