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Они все еще ждут, жалеют учеников, которым нужны знания, и не перестают выходить на работу

Зарплаты в Молдове и уровень жизни: о чем сожалеют профсоюзы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Что намерены делать профсоюзы работников сферы соцобслуживания и производства товаров в следующем году

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Несмотря на то, что в результате переговоров с властями профсоюзам удалось добиться увеличения гарантированного минимального размера заработной платы работников сферы социального обслуживания и производства товаров до 2380 леев с апреля 2017 года (на 20% больше по сравнению с 2014 годом), этого всё равно недостаточно для того, чтобы работники могли себе позволить вести достойный уровень жизни.

Банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом заявила председатель профсоюзов работников сферы социального обслуживания и производства товаров Федерации SINDINDCOMSERVICE Анна Селина.

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Она и другие участники заседания Республиканского комитета Федерации SINDINDCOMSERVICE отметили, что переговоры с социальными партнерами в 2017 году проходили крайне непросто. В 4% отраслевых предприятий существуют задолженности по оплате труда работников, а на многих предприятиях не продлены коллективные трудовые договора.

Профсоюзные работники выразили сожаление по поводу того, что не была увеличена минимальная заработная плата по стране, которая с 2014 года и по сей день остается неизменной, составляя 1000 леев, то есть лишь 50% от минимальной потребительской корзины.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Больше всего нас беспокоит тот факт, что на данный момент основная часть органов контроля сфокусировала свою деятельность на оптимизации затрат и сокращении зарплат трудящихся, которые и без того мизерные. Мы действуем в пределах правового поля, стремимся к соблюдению законодательства и хотим видеть другое отношение со стороны органов контроля", — заявила Селина.

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По словам профсоюзного лидера, недавние поправки в Трудовой кодекс также немало ущемляют права работников в угоду работодателям.

В 2018 году Федерация SINDINDCOMSERVICE планирует продолжить процесс переговоров с социальными партнерами для поиска решений, способных привести к улучшению социально-экономической ситуации и условий труда отраслевых работников.

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Теги:
зарплат, профсоюзы, Молдова
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