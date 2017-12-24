"Мертвец" вернулся домой после похорон

В Таиланде 44-летний местный житель, вернувшись домой после многомесячной вахты на рыбацком судне, обнаружил, что семья считает его мертвым

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Оказалось, что Сакхон Сачива (так зовут воскресшего), по документам был похоронен и кремирован еще семь месяцев назад, передает Вести.ru ссылкой на Nation.

После того, как мужчина появился в декабре в своем доме в провинции Сисакет, он узнал, что его родственникам было в мае 2017 года передано тело неизвестного мужчины, которого нашли в одной из сдаваемых в аренду комнат в пригороде Бангкока, сообщает Nation.

Труп находился в разложившемся состоянии, однако при нем обнаружили удостоверение личности без фотографии, копию прописки по месту жительства, а также удостоверение сотрудника на имя Сачивы. Как выяснилось, мужчина умер от воспаления желудочно-кишечного тракта.

Полиция связалась с родственниками мужчины и передала им тело, которое затем было кремировано в соответствии с буддийскими ритуалами. Матери Сачивы была выплачена компенсация за смерть кормильца в размере 90 тысяч бат (около 3 тысяч долларов), включая пособие на похороны и пенсионные выплаты.

После появления живого Сачивы дома, правоохранители начали расследование. Выяснилось, что документы у мужчины были украдены, о чем он в свое время подавал заявление. Судя по всему, покойный жил по похищенным у рыбака документам.

По словам родственников мужчины, при получении тела в морге они обратили внимание на то, что у покойного зубы другой формы, чем были у Сачивы. Однако сотрудники морга настояли, что тело слишком разложилось для опознания, и убедили семью скорее забрать его для проведения соответствующих обрядов.