Молдова такая бедная, что скоро страховать людей будет некому - работники соцстраха увольняются целыми группами

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. В сентябре 2016 года в штате Национальной кассы социального страхования (НКСС) числились 1172 сотрудника, обслуживавших более миллиона граждан-получателей социальных выплат, сообщают в пресс-службе Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Но с каждым месяцем работников соцстраха становится все меньше.

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"В некоторых учреждениях страны дефицит кадров составляет более 50%, и, если мы хотим удержать работников в системе, нужно срочно урегулировать ситуацию", — заявила вице-председатель Национальной кассы социального страхования Татьяна Попа в ходе профильного заседания в Доме профсоюзов.

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По ее словам, каждый день в отдел кадров приходят сотрудники и подают заявления об увольнении, так как им не могут обеспечить достойную зарплату, а условия труда оставляют желают лучшего.

Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук заявил, что в ближайшее время состоится встреча с представителями правительства, в рамках которой представители НКПМ расскажут о сложном положение работников НКСС и будут требовать улучшения существующих условий для сохранения сотрудников на рабочих местах.

А Федерация профсоюзов работников государственных учреждений SINDASP, по словам ее председателя Влада Канцыра, планирует принять декларацию в адрес властей.