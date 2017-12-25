Что отвоевали себе педагоги Молдовы в 2017 году - данные предоставила профильная профсоюзная федерация

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Федерация профсоюзов просвещения и науки продолжит в следующем году переговоры с правительством по зарплатам работников профильных сфер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Хорошая новость для педагогов: зарплаты вырастут с 1 сентября

По словам вице-председателя Федерации Надежды Лаврик, в 2017 году удалось достичь некоторых положительных результатов, а именно:

1. Увеличения единовременных пособий для трудоустроенных молодых специалистов и выпускников педагогических учебных заведений — от 30 до 45 тысяч и от 24 до 36 тысяч леев соответственно.

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2. Первые три года педагогической деятельности педагогическая нагрузка молодых специалистов снижена до 75% в пределах должностного оклада.

3. Студенческие стипендии были увеличены на 10% с сентября 2016 года и еще на 10% с января 2017 года.

4. С мая 2017 года установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) в размере 100 леев.

5. С сентября 2017 года пересмотрен процент перерасчета зарплаты педагогических работников с 5,3% до 11,3%.

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6. С сентября 2017 года на 10% увеличен размер заработной платы для первого разряда оплаты труда Единой тарифной сетки. Данное увеличение вошло в законную силу первого сентября лишь для работников сферы просвещения, а для работников из других областей это изменение войдет в силу первого января 2018 года.

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7. С октября2017 года упомянутая в предыдущем пункте надбавка установлена всем работникам системы образования, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки.

8. В июле 2017 года утверждена Концепция о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.