Парламент после каникул ждет один интересный законопроект, который депутатам готовят профсоюзы

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Профсоюзы предложат парламенту рассмотреть предложение об изменении и дополненияи статей 359 и 360 Трудового кодекса.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Профсоюзы Молдовы против отмены 8 Марта и 1 Мая

По данным пресс-службы Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, на данным момент, в соответствии с новой редакцией ч.(8) ст. 359 Трудового кодекса, примирительная комиссия примиряет стороны трудового спора не позднее, чем в течение десяти рабочих дней со дня формирования комиссии.

А профсоюзы хотят предложить, чтобы этот мог быть продлен на основании общего решения примирительной комиссии, но не более чем на пять рабочих дней.

Почему профсоюзы против реформы Трудового кодекса >>>

Также предложение НКПМ об изменении и дополнении Трудового кодекса предусматривает, что, если члены примирительной комиссии достигли соглашения относительно требований работников, то комиссия вынесет решение, которое станет обязательным для сторон конфликта, и передаст его им в течение 24 часов с момента вынесения.

Как заявил вице-председатель НКПМ Серджиу Саинчук, с помощью этой поправки к Трудовому кодексу можно будет усовершенствовать процедуру примирения трудовых споров и устранить ситуации, в результате которых затягивается процесс разбора вопроса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Профсоюзы высказались против изменений Трудового кодекса

Также члены примирительной комиссии, согласно замыслу НКПМ, будут наделены особой ответственностью при принятии решений в течение срока, указанного в Трудовом кодексе.

В итоге, считают в НКПМ, станет возможным эффективное применение на практике законных положений, регламентирующих разрешение трудовых споров.

Смешанная система выборов: профсоюзы вынесли свой вердикт >>>

Также НКПМ потребует, чтобы ч.(1) ст. 360 Трудового кодекса была дополнена положением, в соответствии с которым стороны конфликта, не достигнув соглашения или не будучи согласными с решением примирительной комиссии, будут вправе подать заявление о разрешении конфликта в судебную инстанцию в течение 10 рабочих дней со дня "истечения срока примирения сторон коллективного трудового спора примирительной комиссией либо по обстоятельствам".