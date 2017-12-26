О чем говорили Путин и Додон в Москве

О чем говорили президетны России в и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон в Москве, написал в соцсетях молдавский лидер

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В рамках неформального саммита стран СНГ в Москве состоялась встреча президентов Молдовы и России Игоря Додона и Владимира Путина.

"Мы обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Отметили, что, несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства, отношения между нашими странами успешно движутся вперёд. Поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России", — написал Додон в фейсбуке.

По его словам, "2018 год крайне важен для наших стран".

"Пожелал Владимиру Владимировичу победы на президентских выборах. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы. В Молдове предстоят не менее важные парламентские выборы, от которых зависит, как будет развиваться страна. Выразил надежду, что в 2018 году нам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году", — подчеркнул глава молдавского государства.