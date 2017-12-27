Как возродить молдавский кинематограф

В четверг, 28 декабря, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост, приуроченный к Международному дню кино.

В январе 1957 года молдавская киностудия хронико-документальных фильмов, образованная в 1952 году, получила название "Молдова-фильм". В советское время в состав киностудии входили пять творческих объединений ("Арта", "Лумина", "Лучафэрул", "Панорама", "Стелуца"), ежегодно выпускающих до 6 полнометражных игровых фильмов (три из которых по заказу Центрального телевидения), 4 мультфильма, 25 документальных и 20 научно-популярных и учебных фильмов, а также 12 номеров киножурнала "Советская Молдавия" и 6 номеров сатирического журнала "Устурич".

До 1982 года "Молдова-фильм" выпустила 120 художественных и 800 документальных фильмов, 750 номеров киножурнала "Советская Молдавия", 40 номеров журнала "Устурич" и 40 мультипликационных фильмов.

В начале 1990-х годов из-за недостатка средств деятельность киностудии резко сократилась и пришла в упадок.

О состоянии и перспективах кинематографа в Молдове и постсоветских странах пойдет речь на мероприятии.

Участники:

в Кишиневе:

— режиссер, сценарист, профессор Николай Трофимович ГИБУ.

В Минске:

— заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии СССР, режиссер, продюсер Вячеслав Александрович НИКИФОРОВ.

В Таллине:

— писатель, драматург, член Международной ассоциации театральных критиков Фипресси Борис Исаакович ТУХ.

В Бишкеке:

— режиссер Арым Кубат АКТАН.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.