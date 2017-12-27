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В этот день родился "Дядя Вася" - создатель ВДВ Василий Маргелов

© Sputnik/ Сергей Мальгавко
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Тема:
Наследники великой Победы (184)
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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович рассказал корреспонденту Sputnik о знаменитом Василии Маргелове

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik, Николай Костыркин. В этот день, 27 апреля, в 1908 году родился легендарный Василий Филиппович Маргелов, участник Великой Отечественной войны, создатель ВДВ Советского Союза.

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Одними из наиболее ценных воспоминаний об этом человеке, в корне изменившем развитие военного дела Советского Союза, стали свидетельства его фронтовых товарищей, тех, кто воевал под его началом в годы Великой Отечественной войны.

Один такой фронтовик живет в Кишиневе. Это уже знакомый читателям Sputnik Владимир Войцехович, кстати, земляк Василия Маргелова. Оба они происходят из города, а в то время — села Костюковичи Могилевского района Белоруссии.

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"Я попал в дивизию своего прославленного земляка под Сталинградом и прошел под его началом до самого конца войны. Василий Филиппович был отчаянным, всегда находился на передовой. К подчиненным Маргелов был требователен, по характеру — вспыльчив, ругался иногда, как говорится, по-русски, с душой. Но — справедлив, что всегда его отличало", — вспоминает своего командира Войцехович.

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О решительности Маргелова говорит один случай, произошедший в самом конце войны, в первых числах мая. Один немецкий корпус никак не хотел сдаваться. Делу помог случай, крайне опасный, но в итоге обернувшийся удачей.

Войцехович вспоминает, как он, — тогда уже командир роты, — едва вернувшийся из госпиталя после тяжелого ранения, вместе со старшиной роты случайно попал в расположение того самого немецкого подразделения, не желавшего поднимать белый флаг.

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"Прибыл я после госпиталя, и Маргелов говорит: "Иди, принимай свою роту". Ну, меня старшина посадил в автомобиль "Опель Капитан", мы разогнались по городу, перепутали направление и… вскочили в немецкий лагерь. Я опешил, сижу, думаю: вот войну всю прошел, а сейчас меня и кончат. Но старшина не растерялся, выскочил из машины, и заявил немцам, что нам, мол, нужен бензин. Немецкий офицер, тоже, видимо, растерявшись, приказал дать нам канистру бензина. Мы заправились, разворачиваем машину. Я пригнулся, думая, что в спину стрелять будут. Не выстрелили, к счастью", — рассказал Войцехович.

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Возможно, не выстрелили потому, что неожиданно на месте событий появились новые действующие лица. Главным из них оказался Маргелов, прибывший к фашистам на "Виллисе". Он вышел из машины и потребовал на переговоры командира немецкого корпуса.

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"Тут случился конфуз, причиной которому — немецкая заносчивость. Командир корпуса прислал своего адъютанта, и тот заявил, что командир корпуса отдыхает. Как тут Маргелов начал ругаться! Сказал, что, если, мол, тот не явится сей же час, то он, Маргелов, всей артиллерией весь фашистский корпус в порошок сотрет", — улыбается Войцехович.

Пришлось немецкому командиру предстать пред Маргеловым. 

"Фашист говорит, — это мне уже потом переводчик все в деталях рассказал, — "Я сейчас пойду, отдам приказ, и все сложат оружие". Маргелов ему в ответ: "Отсюда вы уже никуда не пойдете. Вот, пишите приказ, пусть его огласят вашим подчиненным, а вы останетесь здесь". Немецкий командир был уже в летах, опытный, а тут перед ним молодой, и 40 лет нет, генерал-майор. Стыдно немцу стало, что сдается в плен тому, кто значительно моложе его. Он даже слезу пустил", — вспоминает ветеран.

Он отметил, что Маргелов всегда заботился о солдатах.

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"Для Василия Филипповича это было свято — солдат должен быть накормлен, тепло одет и обязательно с сухими ногами. Это во многом способствовало тому, что мы побеждали в самых тяжелых боях, как, например, на реке Миус, где было пострашнее, чем в Сталинграде. Как, например, в Кошницком котле, в Молдавии. Но это уже совсем другая история", — заключил Войцехович.

Тема:
Наследники великой Победы (184)

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Теги:
Великая Отечественная война, ВДВ, Василий Маргелов, Владимир Войцехович, Германия, СССР, Молдова
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