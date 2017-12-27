Взрыв в Санкт-Петербурге – МИДЕИ Молдовы сообщило важные сведения в связи с произошедшим в северной столице России

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы прокомментировало для Sputnik ситуацию в связи со взрывом в Санкт-Петербурге.

В ведомстве отметили, что, по последним данным, граждане Молдовы из-за взрыва не пострадали.

В МИДЕИ подчеркнули, что Посольство Молдовы в России находится в постоянном контакте с профильными ведомствами в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого госпитализированы 4 человека. По некоторым данным, пострадали 9 человек.

По факту взрыва неустановленного предмета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге квалифицирован как покушение на убийство. Версия теракта, по предварительным данным, не рассматривается.