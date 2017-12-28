Кишинев новогодний: как это было 30 лет назад - редкие фотографии наглядно повествуют

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Кто-то из великих сказал: "Чтобы ярче увидеть настоящее, нужно пристальнее всматриваться прошлое".

© Sputnik/ Asatur Yesayants Диетологи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год

Не особо развивая здесь эту мысль, но и не открещиваясь от нее, предлагаем вам взглянуть на снимки более, чем 30-летней давности. На них изображен некогда Парк Победы, ныне Сквер кафедрального собора, где в канун 1987 года среди снежных сугробов развернули праздничный антураж с новогодней елкой и панно для фотографирования.

Как будут работать погранпункты Молдовы под Новый год >>>

Люди заполонили парк, они гуляют, играют в снежки, а дети уже успели слепить несколько снежных баб.

Автор этих снимков, известный фотограф Игорь Взоров, разместив их в фейсбуке, отметил в своей подписи под постом, что даже не верится — прошло уже целых 30 лет!

А вы, уважаемые посетители сайта Sputnik Молдова, какими помните зимние праздники 10-ти, 20-ти, 30-тилетней давности? Присылайте нам ваши фотографии тех лет и делитесь воспоминаниями! Лучшие фото будут опубликованы у нас на сайте.