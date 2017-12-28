Побеждая болезнь: эти песня и клип не оставят равнодушными

Эти песня и клип не оставят равнодушными - знакомый вам по прежним публикациям Кирилл Атаманюк, побеждая болезнь, раскрывает в себе новые таланты

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik, Николай Костыркин. Помните наш рассказ о молодом кишиневце по имени Кирилл Атаманюк? Этот парень собственным трудом зарабатывает деньги на дорогостоящие препараты, которые, как ожидается, помогут ему в лечении ДЦП >>>

А еще Кирилл, — что стало для нас полной неожиданностью, — не только занимается хэндмейдом и активно качает мышцы, но и поет, снимается в видеоклипах и даже проводит мотивационные мастер-классы.

Посмотрите это видео, и вы поймете, насколько могут быть талантливы те, о чьих способностях мало кто подозревает!

А для тех, кто захочет помочь Кириллу, чтобы он вовремя получил свое лечение, мы размещаем реквизиты.

Номер счета BPay: 11975771

Номер счета QIWI Кошелька: +37362155330

Сайт для пожертвования: http://donatepay.ru/donation/helpchirill

Bank transfer:

Denumirea bancii: BC "Moldindconbank" S. A.

Beneficiar: Chiril Atamaniuc

Cont bancar: 2259A34257921

IBAN: MD94ML000000000002805525

VISA CART: 4028 1100 1174 1417

И телефон: 062 155 330