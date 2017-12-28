Новая версия правительственного флага Молдовы

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Художники из Молдовы Сергей Нинику и Стефан Садовников в качестве творческой реплики предложили свою версию проекта правительственного флага и герба нашей страны.

В этом варианте главный элемент символики — золотая голова тура с геральдическими розой, полумесяцем и пятиконечной звездой на синем поле.

© Photo: moldovenii.md Проект версии правительственного флага Молдовы

Все эти элементы — классические для исторической эмблематики Молдовы, а синий цвет в разные периоды был основным для знамен и штандартов нашей страны.

© Photo: moldovenii.md Проект версии герба Молдовы на французском геральдическом щите

Отмечается, что проект Сергея Нинику основан, в частности, на молдавском флаге 1574 года.

В коллекции копий молдавских исторических флагов, созданной Петром Костином, мы видим, что голубое поле — основное для знамени периода Петра Рареша, развернутом, в частности, во время Битвы при Обертыне 22 августа 1531 года против войск Речи Посполитой.

© Sputnik/ Николай Костыркин Знамя Молдовы периода Петра Рареша, во время Битвы при Обертыне 22 августа 1531 года против войск Речи Посполитой

Также есть и другие аналоги:

— господарский стяг Михая Стурзы, первая половина XIX века,

© Sputnik/ Николай Костыркин Господарский стяг Михая Стурзы, первая половина XIX века

© Sputnik/ Николай Костыркин Господарский стяг Михая Стурзы, первая половина XIX века

© Facebook / Николай Паскару Герб Михаила Стурзы

— стяг господаря Молдовы Александра Суцу периода 1801-1802 годов,

© Sputnik/ Николай Костыркин Стяг господаря Молдовы Александра Суцу периода 1801-1802 годов

— стяг господаря Молдовы Скарлата Гики первой половины XVIII века,

© Sputnik/ Николай Костыркин Стяг господаря Молдовы Скарлата Гики, первая половина XVIII века

— стяг второго батальона Молдавского княжества, 1849 год,

© Sputnik/ Николай Костыркин Стяг второго батальона Молдавского княжества, 1849 год

— гражданский штандарт Молдовы, 1834-1859 годы,

© Sputnik/ Николай Костыркин Гражданский штандарт Молдовы, 1834-1859

— Флаг торгового флота Молдовы, 1861 год.

© Sputnik/ Николай Костыркин Флаг торгового флота Молдовы, 1861 год

Садовников и Нинику подготовили и проект военного знамени Молдовы — с головой тура, изображением св. Георгия, скрещенными саблями (символ войны) и лавровыми венками (символ победы).

© Photo: moldovenii.md Проект версии военного флага Молдовы

Св. Георгий — один из основных мотивов знамен периода правления Штефана Великого. Один из таких стягов, подаренный прославленным господарем в 1501 году, до сих пор хранится в афонском монастыре Зограф.

Кстати, сравните это изображение со стягом второго батальона Молдавского княжества образца 1849 года.

Среди других идей этого творческого тандема — морской флаг Молдовы, созданный, по словам авторов, на основе изображений датируемого 1857-1861 годами флага торгового флота Молдавского княжества.