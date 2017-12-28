Новая версия правительственного флага Молдовы

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Художники из Молдовы Сергей Нинику и Стефан Садовников в качестве творческой реплики предложили свою версию проекта правительственного флага и герба нашей страны.
В этом варианте главный элемент символики — золотая голова тура с геральдическими розой, полумесяцем и пятиконечной звездой на синем поле.
Все эти элементы — классические для исторической эмблематики Молдовы, а синий цвет в разные периоды был основным для знамен и штандартов нашей страны.
Отмечается, что проект Сергея Нинику основан, в частности, на молдавском флаге 1574 года.
В коллекции копий молдавских исторических флагов, созданной Петром Костином, мы видим, что голубое поле — основное для знамени периода Петра Рареша, развернутом, в частности, во время Битвы при Обертыне 22 августа 1531 года против войск Речи Посполитой.
Также есть и другие аналоги:
— господарский стяг Михая Стурзы, первая половина XIX века,
— стяг господаря Молдовы Александра Суцу периода 1801-1802 годов,
— стяг господаря Молдовы Скарлата Гики первой половины XVIII века,
— стяг второго батальона Молдавского княжества, 1849 год,
— гражданский штандарт Молдовы, 1834-1859 годы,
— Флаг торгового флота Молдовы, 1861 год.
Садовников и Нинику подготовили и проект военного знамени Молдовы — с головой тура, изображением св. Георгия, скрещенными саблями (символ войны) и лавровыми венками (символ победы).
Св. Георгий — один из основных мотивов знамен периода правления Штефана Великого. Один из таких стягов, подаренный прославленным господарем в 1501 году, до сих пор хранится в афонском монастыре Зограф.
Кстати, сравните это изображение со стягом второго батальона Молдавского княжества образца 1849 года.
Среди других идей этого творческого тандема — морской флаг Молдовы, созданный, по словам авторов, на основе изображений датируемого 1857-1861 годами флага торгового флота Молдавского княжества.