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Примэрия Кишинева

Здание Кишиневской мэрии отреставрируют - узнайте, в какой уже раз

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Новости
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Тема:
Легенды старого Кишинева (99)
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Здание Кишиневской мэрии решили реставрировать - узнайте о самых значимых страницах истории этого объекта

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Муниципальный совет Кишинева во втором чтении проекта городского бюджета на 2018 год принял решение о выделении 20 миллионов леев на реставрацию здания мэрии столицы, сообщил в соцсетях член мунсовета Ион Штефэницэ.

История у этого здания интересная, а местами даже захватывающая. Часто она была связана с именами известных в нашей стране людей.

Итак, в конце XIX века городской голова Кишинева Карл Шмидт решил строить новое здания городской думы. Тогда там стояла пожарная часть, а теперь предстояло возвести нечто новое, чего доселе в архитектуре Кишинева не было.

Пешеходная улица в Кишиневе
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева, окончание >>>

Архитектору Митрофану Эллади при участии своего знаменитого коллеги Александра Бернардацци принялся за проект, выполнением которого длилось с 1898 по 1901 года. Было решено использовать в оформлении фасада здания аллюзию на итальянскую готику и фантазии на темы масонской символики.

Новый объект стал называться городским пассажем, так как в нем изначально, впрочем, как и сейчас, помимо городской администрации находилось немало магазинов. На первом этаже в то время располагался, например, элитный магазин колбас "Covalschi", прекративший свое существование 28 июня 1940 года.

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В период румынской оккупации (1918-1940) назначение основных площадей здания осталось прежним — правда теперь назывался орган не городским советом, а примэрией.
Известно, что с июня 1940 по июнь 1941 года здание стояло без своего известного купола. В начале Великой Отечественной войны советские войска, отступая, взорвали в числе прочих и это знаменитое строение. Восстановили его при румынской администрации.

Кишинев, дом по улице 31 августа 1989 года, 157
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Сильно пострадал объект во время войны — виной тому, как считают историки, — бомбежки авиации.

После освобождения Молдовы в 1944 году строение восстанавливали под руководством архитектора Роберта Курца, того, кто позже возвел гостиницу "Кишинэу" и другие здания в столице МССР. Работы по реставрации, а кое-где и реконструкции велись с 1946 по 1948 годы по фотографиям и частично сохранившимся планам. Городская администрация вернулась в здание лишь в 1951 году.

Навсегда исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева >>>

Зданию был возвращен практически первозданный облик. Правда, отличия имеются — с торца дома, над главным входом, были восстановлены башенки, но не в прежних, больших, размерах.

С 1977 года здесь работала экспозиция Музея дружбы народов. Вход в него был со стороны улицы 28 Июня (сейчас — улица Влайку Пыркэлаб), напротив Органного зала.

  • Пожарная часть, на месте которой возведут здание нынешней мэрии Кишинева
    Пожарная часть, на месте которой возведут здание нынешней мэрии Кишинева
    © Photo: locals.md
  • Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    © Photo: locals.md
  • Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    © Photo: locals.md
  • Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    © Photo: locals.md
  • Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    Здание мэрии Кишинева, старинное фото
    © Photo: locals.md
  • Кишинев, 1940 год - парад советских войск
    Кишинев, 1940 год - парад советских войск
    © Photo: locals.md
  • Разрушенное здание нынешней мэрии Кишинева, период Великой Отечественной войны
    Разрушенное здание нынешней мэрии Кишинева, период Великой Отечественной войны
    © Photo: locals.md
  • Восстановление здания нынешней мэрии Кишинева после освобождения Молдовы от фашистов
    Восстановление здания нынешней мэрии Кишинева после освобождения Молдовы от фашистов
    © Photo: locals.md
  • Восстановление здания горсовета Кишинева после войны
    Восстановление здания горсовета Кишинева после войны
    © Photo: locals.md
  • Здание нынешней мэрии Кишинева, фотография советского периода
    Здание нынешней мэрии Кишинева, фотография советского периода
    © Photo: locals.md
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© Photo: locals.md
Пожарная часть, на месте которой возведут здание нынешней мэрии Кишинева

А об "обратной стороне" здания мэрии можете прочитать здесь >>>

По материалам из открытых источников

Тема:
Легенды старого Кишинева (99)

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Теги:
реставрация, мэрия, Роберт Курц, Митрофан Эллади, Александр Бернардацци, Ион Штефэницэ, Кишинев
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