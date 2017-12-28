Здание Кишиневской мэрии отреставрируют - узнайте, в какой уже раз

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Муниципальный совет Кишинева во втором чтении проекта городского бюджета на 2018 год принял решение о выделении 20 миллионов леев на реставрацию здания мэрии столицы, сообщил в соцсетях член мунсовета Ион Штефэницэ.

История у этого здания интересная, а местами даже захватывающая. Часто она была связана с именами известных в нашей стране людей.

Итак, в конце XIX века городской голова Кишинева Карл Шмидт решил строить новое здания городской думы. Тогда там стояла пожарная часть, а теперь предстояло возвести нечто новое, чего доселе в архитектуре Кишинева не было.

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Архитектору Митрофану Эллади при участии своего знаменитого коллеги Александра Бернардацци принялся за проект, выполнением которого длилось с 1898 по 1901 года. Было решено использовать в оформлении фасада здания аллюзию на итальянскую готику и фантазии на темы масонской символики.

Новый объект стал называться городским пассажем, так как в нем изначально, впрочем, как и сейчас, помимо городской администрации находилось немало магазинов. На первом этаже в то время располагался, например, элитный магазин колбас "Covalschi", прекративший свое существование 28 июня 1940 года.

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В период румынской оккупации (1918-1940) назначение основных площадей здания осталось прежним — правда теперь назывался орган не городским советом, а примэрией.

Известно, что с июня 1940 по июнь 1941 года здание стояло без своего известного купола. В начале Великой Отечественной войны советские войска, отступая, взорвали в числе прочих и это знаменитое строение. Восстановили его при румынской администрации.

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Сильно пострадал объект во время войны — виной тому, как считают историки, — бомбежки авиации.

После освобождения Молдовы в 1944 году строение восстанавливали под руководством архитектора Роберта Курца, того, кто позже возвел гостиницу "Кишинэу" и другие здания в столице МССР. Работы по реставрации, а кое-где и реконструкции велись с 1946 по 1948 годы по фотографиям и частично сохранившимся планам. Городская администрация вернулась в здание лишь в 1951 году.

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Зданию был возвращен практически первозданный облик. Правда, отличия имеются — с торца дома, над главным входом, были восстановлены башенки, но не в прежних, больших, размерах.

С 1977 года здесь работала экспозиция Музея дружбы народов. Вход в него был со стороны улицы 28 Июня (сейчас — улица Влайку Пыркэлаб), напротив Органного зала.

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По материалам из открытых источников