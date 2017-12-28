"Лемми будет жить!" – 2 года назад не стало лидера Motorhead

В среде русскоязычных любителей рока и металла популярна поговорка "Ленин жил, Леннон жив, Лемми будет жить!

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Два года назад, 28 декабря, скончался от рака основатель и фронтмен легендарной британской хард-рок-группы Motorhead Лемми ("в миру" — Иен Фрейзер) Килмистер.

Оригинальный стиль игры на бас-гитаре и пение в высоко поднятый микрофон за долгие годы стали отличительными чертами Килмистера.

В среде русскоязычных любителей рока и металла популярна поговорка "Ленин жил, Леннон жив, Лемми будет жить!"

Motorhead Лемми создал относительно поздно — в 30 лет. На сленге слово "motorhead" означает "байкер".

Группа достигла наибольшей популярности в начале 1980-х годов, когда альбом 1980 года Ace of Spades получил статус золотого, заняв четвёртое место в британском хит-параде.