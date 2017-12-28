В преддверии зимних праздников посол России в Молдове поздравил с Новым годом и Рождеством

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова поступил текст поздравления посла России в Молдове Фарита Мухаметшина с Новым годом и Рождеством.

© Sputnik/ Maria Tsimintia Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить

Дорогие соотечественники, дорогие друзья!

Позвольте сердечно поздравить Вас с Новым 2018 годом и светлым Рождеством Христовым!

Уходящий 2017 год для российско-молдавского диалога был насыщенным. Мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Динамичным оставалось региональное и культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие между деловыми кругами наших стран.

Надеемся, что в наступающем году мы сможем укрепить атмосферу взаимопонимания между Российской Федерацией и Республикой Молдова в духе Договора о дружбе и сотрудничестве. Уверен, что исторический потенциал российско-молдавского стратегического партнерства, основанный на многовековых традициях уважения и доверия между нашими народами, сможет обрести новый импульс. Позитивные наработки года уходящего будем стремиться сохранить и приумножить. Не вызывающие оптимизм тенденциозные моменты драматизировать не склонны.

Дорогие друзья!

Мы всегда с особым волнением ждем этих праздников. Открывая новую страницу в жизни в новогоднюю ночь, мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в лучшее, надеемся на успех. Позвольте пожелать Вам и Вашим близким большого счастья, крепкого здоровья, мира и удачи в Новом году!