Кишинев, которого больше не будет – уникальное видео 45-летней давности потрясло молдавский сегмент интернета

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik, Николай Костыркин. Часть этих видеокадров вы уже могли видеть в соцсетях, в различных группах и подборках.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В парке Кафедрального собора в Кишиневе начались перемены

Но вот совсем недавно вся видеозарисовка о Кишиневе, снятая в 1972 году, была опубликована для любителей "вздохнуть" о нашем городе, о том, каким он когда-то был.

Здесь — все то, что мог видеть каждый в нашем городе 45 лет назад. Едва построенная гостиница "Турист" и здание центрального банка на проспекте Молодежи, цветочная клуба посреди проезжей части проспекта Негруцци, машина-поливалка на проспекте Ленина, красочные мозаики железнодорожного вокзала.

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Есть здесь много панорамных съемок, кадров с высоты птичьего полета. Показан интерьер храма св. Пантелеймона на перекрестке нынешних улиц 31 Августа 1989 года и Влайку Пыркэлаб, аудитории мединститута, новая продукция на тракторном заводе.

Вот киоск Союзпечати, некогда стоявший у входа в здание горсовета, а вот молодожены выходят из здании ЗАГСа на улице Садовой.

Все это сопровождается лирической музыкой, грустной, но светлой, как наши воспоминания о Кишиневе, которого уже никогда не будет…