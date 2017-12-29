Очистить Бельцы – задача правительственного уровня, о чем говорили на сегодняшнем заседании

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Проблему изрядного количества мусора в Бельцах обсудили в четверг утром на спецзаседании, созванном премьер-министром Молдовы.

© Sputnik/ Сергей Ермохин Гражданка Молдовы с мужем и тремя детьми живет на свалке в Одессе

Вместе с представителями Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД, мэрии Кишинева и мэрии Бельц Павел Филип поднял вопрос о вывозе мусора из города.

Премьер призвал как можно больше ведомств участвовать в решении проблемы мусора в Бельцах, чтобы в течение трех дней город был очищен.

Средства на уборку Бельц буду выделены из правительственного резервного фонда.