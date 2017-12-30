Смотри в оба – астрологический прогноз на январь 2017 года

На нашу повседневную жизнь не очень хорошо влияют две фазы Луны: новолуние и полнолуние. Во-первых, это сказывается на здоровье: обостряются хронические заболевания, люди нервные, неуживчивые. Желательно важных решений не принимать. Но каждая Лунная фаза имеет и свои особенности.

© AFP/ NASA Кому звезды сулят богатырское здоровье в 2018 году

2 января — Полнолуние. Надо соблюдать большую осторожность при работе с режущими инструменты. Даже малая царапина может вызвать обильное кровотечение. Из этих соображений не следует назначать на Полнолуние никаких хирургических операций.

За руль лучше не садиться. Нового ничего не начинать.

17 января — Новолуние. Энергии Новолуния заблокируют сознание и разблокируют подсознание. Человек может натворить такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В этот период, — день до Новолуния, само Новолуние и день после него, — наш иммунитет на нуле, можно подхватить любую заразу.

Соблюдать строго правила дорожного движения. В Новолуние обычно увеличивается количество ДТП.

© Sputnik/ Владимир Первенцев Видео падения звезды, осветившей весь город

31 января нас ожидает не только еще одно Полнолуние, но и Лунное затмение. Лунное затмение влияет на наше внутреннее состояние, когда мы чувствуем упадок сил, тревогу, приступы пессимизма. За больными с симптомами психических заболеваний требуется строгое наблюдение.

Вторыми после лунных фаз в аспекте влияния на наш организм являются лунные сутки. От Новолуния до Новолуния прослеживается цикл лунных дней или лунных суток. Есть хорошие, очень хорошие и совсем не хорошие. К последним относятся сатанинские дни. Нас могут жестоко обмануть, втянуть в какую-то грязную аферу, расставить сети искушения. В такие дни надо собрать всю волю, терпение и мужественно эти дни переждать.

Вот эти сатанинские дни в январе: 1 января с 15:50 до 2 января 16:54; 5 января с 20:41 до 6 января 21:56; 16 января с 7:12 до 17 января 4:19 — это самые сложные сатанинские сутки. Они предшествуют Новолунию и входят в 4-хдневный период дней Гекаты, когда Луны на небе еще нет.

Разгул темных сил. Все что сказано не с лучшей стороны о Новолунии, становится еще более опасным. Не зря символ дня — спрут.

© Sputnik/ Rodion Proca Астролог о том, когда граждане Молдовы заживут обеспеченно и богато

Одним из самых благоприятных лунных дней для любых начинаний — это 14-й лунный день. Он начинается 29 января в 14:30 и заканчивается 30 января в 15:38. Зеленый свет для любых контрактов, сделок, реализации различных планов.

Еще я хотел бы, чтобы вы внимательно следили за нашим астрологическим светофором, он фиксирует позицию Луны в знаках.

10, 11, 12 января (до 10:05) на нем будет гореть красный свет для любителей шопинга. Все, что будет куплено в эти дни из одежды и обуви, будет иметь печальную судьбу: порвется, испачкается, окажется с дефектами. И еще — в эти же дни не одевайте новых вещей, даже если очень захочется продемонстрировать новый наряд. Его постигнет та же участь, что и купленный в период прохождения Луны по знаку Скорпиона (10, 11, 12 января до 10:05).

Но зато для женщин 5, 6, 7 января (до 15:16) будет гореть зеленый свет в сфере гигиены и косметических процедур. Кожа очень хорошо реагирует на массаж, маски, коррекции и т.п.

А 18 и 19 января (до 23:28) можно смело красить волосы. Окрас будет стойкий и красивый.

Стрижка, прокол ушей рекомендуется 7 января (с 15:15), 8 и 9 января (до 23:06).

Звезды не забыли и про мужчин. Те, кто давно хотел приобрести новый автомобиль, могут это сделать 22, 23 января. В эти же дни можно произвести ремонт, закупку запасный частей и любую профилактическую операцию.

В помощь хозяйкам снова приходит светофор и зажигает зеленый свет для тех, кто желает чего-то вкусненького испечь, ведь самое главное каким будет тесто. Подойдет или нет. Когда Луна проходит по знакам Тельца и Весов, тесто будет просто превосходным.

7 января (с 15:15), 8 и 9 января (до 23:06) Луна будет проходить по знаку Весов, а 24 января (с 16:41), 25, 26 января (до 20:41) Луна будет находиться в знаке Тельца.

Не забыты в нашем прогнозе и дети. Звезды обращаются к родителям и просят их 28 и 29 января уделить детям больше внимания. Иногда даже 2 дня отданные малышам могут принести замечательные плоды в вопросах воспитания.

P.S.: А так как 31 декабря у всех в голове Новогодняя ночь, то некоторые звездные советы будут нелишними. Календарно мы в эту ночь вступаем в 2018, но астрологический Петух сдает свои полномочия только 16 февраля, поэтому отправим в отпуск нашего петушка, приготовив ему поп-корн с шоколадным кремом. А собаке, как аванс, предложим косточки, которые мы соберём после застолья. Она будет очень довольна. И еще — вы все ей понравитесь, если в вашем новогоднем наряде найдет себе место желтый цвет: в шарфе, нитке бус, галстуке, жилете.

С Новым Годом!