19:28 30 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу

Смотри в оба – астрологический прогноз на январь 2017 года

© AFP/ NASA
Новости
Получить короткую ссылку
189 0 0

Астрологический прогноз на январь 2018 года от звездоведа Стеллиума Аспектуса

На нашу повседневную жизнь не очень хорошо влияют две фазы Луны: новолуние и полнолуние. Во-первых, это сказывается на здоровье: обостряются хронические заболевания, люди нервные, неуживчивые. Желательно важных решений не принимать. Но каждая Лунная фаза имеет и свои особенности.

Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу
© AFP/ NASA
Кому звезды сулят богатырское здоровье в 2018 году

2 января — Полнолуние. Надо соблюдать большую осторожность при работе с режущими инструменты. Даже малая царапина может вызвать обильное кровотечение. Из этих соображений не следует назначать на Полнолуние никаких хирургических операций.

За руль лучше не садиться. Нового ничего не начинать.

17 января — Новолуние. Энергии Новолуния заблокируют сознание и разблокируют подсознание. Человек может натворить такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В этот период, — день до Новолуния, само Новолуние и день после него, — наш иммунитет на нуле, можно подхватить любую заразу.

Соблюдать строго правила дорожного движения. В Новолуние обычно увеличивается количество ДТП.

Ночной Гонког
© Sputnik/ Владимир Первенцев
Видео падения звезды, осветившей весь город

31 января нас ожидает не только еще одно Полнолуние, но и Лунное затмение. Лунное затмение влияет на наше внутреннее состояние, когда мы чувствуем упадок сил, тревогу, приступы пессимизма. За больными с симптомами психических заболеваний требуется строгое наблюдение.

Вторыми после лунных фаз в аспекте влияния на наш организм являются лунные сутки. От Новолуния до Новолуния прослеживается цикл лунных дней или лунных суток. Есть хорошие, очень хорошие и совсем не хорошие. К последним относятся сатанинские дни. Нас могут жестоко обмануть, втянуть в какую-то грязную аферу, расставить сети искушения. В такие дни надо собрать всю волю, терпение и мужественно эти дни переждать.

Вот эти сатанинские дни в январе: 1 января с 15:50 до 2 января 16:54; 5 января с 20:41 до 6 января 21:56; 16 января с 7:12 до 17 января 4:19 — это самые сложные сатанинские сутки. Они предшествуют Новолунию и входят в 4-хдневный период дней Гекаты, когда Луны на небе еще нет.

Разгул темных сил. Все что сказано не с лучшей стороны о Новолунии, становится еще более опасным. Не зря символ дня — спрут.

lei, леи
© Sputnik/ Rodion Proca
Астролог о том, когда граждане Молдовы заживут обеспеченно и богато

Одним из самых благоприятных лунных дней для любых начинаний — это 14-й лунный день. Он начинается 29 января в 14:30 и заканчивается 30 января в 15:38. Зеленый свет для любых контрактов, сделок, реализации различных планов.

Еще я хотел бы, чтобы вы внимательно следили за нашим астрологическим светофором, он фиксирует позицию Луны в знаках.

10, 11, 12 января (до 10:05) на нем будет гореть красный свет для любителей шопинга. Все, что будет куплено в эти дни из одежды и обуви, будет иметь печальную судьбу: порвется, испачкается, окажется с дефектами. И еще — в эти же дни не одевайте новых вещей, даже если очень захочется продемонстрировать новый наряд. Его постигнет та же участь, что и купленный в период прохождения Луны по знаку Скорпиона (10, 11, 12 января до 10:05).

Но зато для женщин 5, 6, 7 января (до 15:16) будет гореть зеленый свет в сфере гигиены и косметических процедур. Кожа очень хорошо реагирует на массаж, маски, коррекции и т.п.

А 18 и 19 января (до 23:28) можно смело красить волосы. Окрас будет стойкий и красивый.

Стрижка, прокол ушей рекомендуется 7 января (с 15:15), 8 и 9 января (до 23:06).

Звезды не забыли и про мужчин. Те, кто давно хотел приобрести новый автомобиль, могут это сделать 22, 23 января. В эти же дни можно произвести ремонт, закупку запасный частей и любую профилактическую операцию.

В помощь хозяйкам снова приходит светофор и зажигает зеленый свет для тех, кто желает чего-то вкусненького испечь, ведь самое главное каким будет тесто. Подойдет или нет. Когда Луна проходит по знакам Тельца и Весов, тесто будет просто превосходным.

7 января (с 15:15), 8 и 9 января (до 23:06) Луна будет проходить по знаку Весов, а 24 января (с 16:41), 25, 26 января (до 20:41) Луна будет находиться в знаке Тельца.

Не забыты в нашем прогнозе и дети. Звезды обращаются к родителям и просят их 28 и 29 января уделить детям больше внимания. Иногда даже 2 дня отданные малышам могут принести замечательные плоды в вопросах воспитания.

P.S.: А так как 31 декабря у всех в голове Новогодняя ночь, то некоторые звездные советы будут нелишними. Календарно мы в эту ночь вступаем в 2018, но астрологический Петух сдает свои полномочия только 16 февраля, поэтому отправим в отпуск нашего петушка, приготовив ему поп-корн с шоколадным кремом. А собаке, как аванс, предложим косточки, которые мы соберём после застолья. Она будет очень довольна. И еще — вы все ей понравитесь, если в вашем новогоднем наряде найдет себе место желтый цвет: в шарфе, нитке бус, галстуке, жилете.

С Новым Годом!

Теги:
астрологический прогноз, астрология, астролог, Новый год
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Кишиневский аэропорт приготовил подарки детям
Кишиневский аэропорт приготовил подарки детям
Численность выходцев из республики Молдова в других странах
Численность выходцев из Молдовы в других странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться