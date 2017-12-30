Дядо Мраз, Ноэл Баба и другие смешные имена Деда Мороза представлены на карте Европы

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Чешский лингвист и картограф Якуб Мариан разработал и опубликовал карту Европы, изобразив на ней имена, под которыми жители разных стран субконтинента знают сказочного персонажа, именуемого по-русски Дедом Морозом.

Например, в Италии знаменитого дедушку зовут Баббо Натале — Папочка Рождество. А в центре и на юге Германии — Кристкинд — Ребенок Христа.

Есть на этой карте и Турция. Там местные поклонники европейских традиций именуют его Ноэл Баба — Рождественский Старик.

В Швеции сказочного деда знают под именем Юлтомтен — Рожественский Гном, а в Финляндии — Йолупукки — Рождественкий Козел.