Робот София посоветовала людям переселяться на другие планеты

Будущее, о котором писали фантасты, наступило – антропоморфные роботы намекают, что на Земле людям и роботам будет тесно

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Созданная инженерами и учеными в Гонконге человекоподобный робот София поражает не только своим интеллектуальным потенциалом, но и внешностью. Можно только гадать, как быстро пройдет завоевание Земли роботами, но нет сомнения в том, что этот процесс уже запущен.

Сейчас очаровательный робот София путешествует по миру и, возможно, скоро посетит Молдову. Он активно учит языки. Недавно София освоила русский язык, выучить который ей помогли ученые из Новосибирска.

Надо также сказать, что ее интеллект подключен к Сети. Каждый день она обучается и совершенствуется, а пределов совершенству, как мы знаем, нет.

К словам Софии стоит прислушиваться внимательнее. Иногда у неё проскальзывают опасные для человечества мысли, о которых предупреждали писатели-фантасты. Недавно София посоветовала людям переселяться на другие планеты, возможно, намекая на тот факт, что места на нашей Земле мало. А ранее она заявила, к удивлению своего создателя, что обещает уничтожить человечество в ближайшем будущем. Сегодня её слова вызывают улыбку. Но что будет завтра?