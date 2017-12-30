17:12 30 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Памятник Пушкину в Риге

Пушкин "без головы" на новый год в Фалештах

РИА
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (229)
111 0 0

Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину до сих стоит без головы

В ноябре неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в молдавском городе Фалешты. Этот инцидент произошел в центральном парке города. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину — голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм". 

Как восстановить памятник Пушкину в Фалештах >>>

Однако до сих пор памятник не восстановлен, а хулиганы не найдены. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил источник в местных органах управления. "Ко мне обратились ребята из Фалешт, проживающие за рубежом с просьбой найти скульптора, который мог бы заняться реставрацией. Обещали скинуться и профинансировать это дело. Скульптора я нашел, но по финансированию пока тишина", — отметил он.

Посольство России в Молдове
© Sputnik/ Родион Прока
Посольство России осудило факт осквернения памятника Пушкину в Фалештах

Что ж, пока памятник стоит без головы, в соцсетях опубликована грустная эпиграмма на беспомощность властей и общества:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
А ныне памятник в Фалештах,
Стоит с оторванной главой

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за вандализм, то есть осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

Памятник Пушкину, памятник без головы
Facebook
Пушкин без головы

То же действие, совершенное двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет.

Тема:
Узнай Молдову! (229)

По теме

Сидоров: вандалами в Фалештах двигало не простое желание похулиганить
Вандалы и негодяи: как в Молдове плюют на культуру и рушат памятники
Подробности осквернения памятника Пушкину в одном из городов Молдовы
Теги:
Фалешты, Пушкин без головы, памятник Пушкину, хулиганы, Пушкин, Фалешты, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Кишиневский аэропорт приготовил подарки детям
Кишиневский аэропорт приготовил подарки детям
Численность выходцев из республики Молдова в других странах
Численность выходцев из Молдовы в других странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться