Пушкин "без головы" на новый год в Фалештах

В ноябре неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в молдавском городе Фалешты. Этот инцидент произошел в центральном парке города. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину — голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм".

Как восстановить памятник Пушкину в Фалештах >>>

Однако до сих пор памятник не восстановлен, а хулиганы не найдены. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил источник в местных органах управления. "Ко мне обратились ребята из Фалешт, проживающие за рубежом с просьбой найти скульптора, который мог бы заняться реставрацией. Обещали скинуться и профинансировать это дело. Скульптора я нашел, но по финансированию пока тишина", — отметил он.

© Sputnik/ Родион Прока Посольство России осудило факт осквернения памятника Пушкину в Фалештах

Что ж, пока памятник стоит без головы, в соцсетях опубликована грустная эпиграмма на беспомощность властей и общества:

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,

А ныне памятник в Фалештах,

Стоит с оторванной главой

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за вандализм, то есть осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

Facebook Пушкин без головы

То же действие, совершенное двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет.