85 лет назад образовался СССР - редкие кадры советского Кишинева

85 лет назад образовался СССР - смотрите редкие кадры советского Кишинева из фильма 1959 года

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В субботу, 85 лет назад, был образован Союз Советских Социалистических Республик.

© Sputnik/ Irina Dmitrieva Космонавты из ваты и початки кукурузы: история СССР в елочных украшениях

Восточная Молдова стала частью СССР только в 1940 году. Эти земли вошли в состав Молдавской СССР и Украинской СССР.

Пятьдесят лет пребывания Молдовы в составе СССР называют золотым периодом жизни нашей страны и ее народа. Нам в наследство остались не только развитая инфраструктура, которую, как многие говорят, до сих пор никто не может полностью развалить, — но и замечательные произведения искусства. В частности, это художественные фильмы, где показывают красоты края и городов, особенно — Кишинева.

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Вот, к примеру, обнаруженный на просторах соцсетей отрывок кинофильма, к сожалению, не знакомого современному зрителю. Это кадры из киноленты Михаила Кулика "Колыбельная" 1959 года.

Показан самый центр Кишинева — будущий Органный зал, а тогда еще городской банк, а также здание горсовета, ныне примэрии, и едва отстроенный главпочтамт.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы 28 Июня (ныне проспект Штефан чел Маре и улица Влайку Пыркэлаб) и далее в сторону Буюкан — брусчатка, еще не "переиначенная" в асфальт.