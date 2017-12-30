Ждать ли снега и заморозков – прогноз погоды в Молдове 30 декабря

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до +6 градусов в северных районах, до +8 С — в центре страны. На юге ожидается до +7 С. В Кишиневе облачная погода продержится весь день, без осадков. Заморозки ожидаются ночью в Сорокском, Бричанском и некоторых других районах на севере Молдовы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление нормальное. В воскресенье в северных районах республики местами ожидается мокрый снег.

Народные приметы

В старину считалось, что "Данила декабрь торопит", приближает Рождество и Новый год. В этот день особое внимание уделяли огню. "Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило", — замечали люди.