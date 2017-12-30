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Зарядная станция для электромобилей

Почему в Молдове так сложно купить электромобиль

© Sputnik/ Александр Уткин
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Многие наши сограждане хотят купить электромобиль, однако, совершить такую покупку, оказывается, дело непростое

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В беседе с одним из руководителей известной в Молдове компании, импортирующей автомобили Павлом Гончаровым корреспондент Sputnik попытался выяснить положительные и отрицательные стороны покупки электромобиля в Молдове.

Ретро-автомобили
© Facebook / Владислав Думанов
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По словам собеседника, самый главный минус электромобилей (не путайте с гибридными машинами) в сравнении с традиционными авто, оснащенными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), — это высокая стоимость из-за дороговизны батареек.

На сегодняшнем этапе многие страны Европы решают её субсидированием при покупке до 30-40% стоимости. У нас в стране только недавно снизили стоимость растаможки для таких автомобилей. Сейчас у нас на гибрид таможня минус 50%. Полностью "электро" — без таможни, — отметил специалист.

По его словам, среди плюсов электрокаров для потребителя, — это экономия на топливе. Для нашей маленькой страны, электромобиль идеален. Расстояния не большие, одной заправки хватает на 400–500 км. Заправка электромобиля стоит в разы дешевле, чем бензин.

Как быть с инфраструктурой для "электро"?  Дело в том, отметил собеседник, что Молдова включена в общую систему развития заправок. И у нас Евросоюз будет их строить. Однако существует дефицит производства электромобилей и в Штатах, и в Европе – за ними стоит очередь. Поэтому у нас они пока не доступны.

Автосалон в Париже, архивное фото
© REUTERS/ Benoit Tessier
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По его словам, серьёзные автопроизводители начинают массовое производство только в 2019 – 2020 году. Тогда они станут доступны и в Молдове. Сейчас все в мире ведут работы по удешевлению батареек и по скорости их зарядки. Это два ключевых сдерживающих фактора на сегодня. Но в ближайшее время должна произойти революция в технологиях и тогда начнется новый этап развития на мировом авторынке.

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Теги:
электромобили, электрокар, Молдова
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