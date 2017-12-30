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Клады Молдовы и пророчество Ванги

© Sputnik/ РИА Новости
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В интервью Sputnik Молдова профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Яровой рассказал о кладах Молдовы и о судьбах кладоискателей

В интервью со Sputnik Молдова известный ученый, долгое время проработавший в Молдове рассказал о кладах, кладоискателях и культурно-историческом наследии Молдовы. 
Продолжение. Начало читайте здесь.

- Многие интереснейшие исторические периоды истории Молдавии представлены в исторической литературе и учебниках незаслуженно скромно. А каким из них на ваш взгляд стоило бы уделить большее внимание?

– В настоящее время археологи Молдовы осветили многие малоизученные периоды истории региона. Особого развития достигла курганная археология, изучение  древнекаменного (палеолита) медно-каменного (энеолита) века и ряда средневековых памятников. Тем не менее, есть еще «белые пятна» на археологической карте страны.

Презентация клада XVII века, найденного в Москве
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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Например, практически забыты памятники культуры Гумельница, известные на юге в Попрутье, почти не исследуются городища славянской культуры, хорошо известные в  Молдавии, и так далее. Уверен также, что земля Пруто-Днестровского междуречья содержит еще массу неизвестных памятников, которые в свое время станут настоящей сенсацией в научном мире.

– Существует поверья, что искать древние сокровища опасно для жизни кладоискателей. Правда ли это?

– Я крайне далек от мистицизма и кликушества, но за годы научной работы столкнулся с некоторыми явлениями, над которыми стал задумываться. Сегодня я нисколько не сомневаюсь, что клады и древнее золото таят в себе большую опасность. В чем она заключается – объяснить крайне сложно. Можно лишь обратить внимание на некоторые обстоятельства, постоянно сопутствующие этим находкам. Думаю, что они развенчивают многие стереотипы, в которые свято верит армия кладоискателей.

О золотых каретах и набитых драгоценностями сундуках

Во-первых, таких кладов, как котлы и бочонки с золотом, золотые кареты и лодки, набитые драгоценностями сундуки никто никогда не находил. Их просто нет, несмотря  на многочисленные и красочные предания и легенды! Второе. Фольклор поисковиков гласит: "Чтобы найти клад, нужно точно знать, где он зарыт". Как не смешно это звучит, но это так. Только простой анализ фактов убеждает, что в подавляющем большинстве их находят случайные люди, а не профессиональные искатели.

Раскопки
© Ruptly.
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Безусловно, иногда удача сопутствует и им, но она не сопоставима с общим числом открытых ценностей: свыше 90 процентов старинных кладов обнаруживается  по воле случая – при пахоте и прокладке дорог, строительных работах и корчевании, сносе ветхих домов и прокладке коммуникаций и так далее. Даже клады, обнаруженные во время научных археологических исследований, нередко находят случайно.

Существует еще одна закономерность: далеко не каждый человек способен найти клад. У Владимира Даля есть следующая запись: «Клад вообще не всякому дается; хозяин клада, по смерти своей, бродит тихо вокруг и бережет его строго и чутко: либо вовсе не найдешь, либо и найдешь, да не возьмешь, не дастся в руки». Оказывается,  эта истина была давно известна в народе!

Мистика или закономерность?

Объективно прослеживается и другая закономерность: сокровища нередко находят люди, которые ищут совсем другое, например, грибы, червей для рыбалки, старинные  кирпичи или доски для строительства и так далее. Кроме этого, не известен ни один случай, когда бы клад осчастливил своего находчика. Еще недавно немало людей добровольно сдавали случайно найденные сокровища, получая за это деньги от государства. Но ведь не в деньгах счастье! Сегодня же такие случаи скорее исключение, чем правило. Простое знакомство с историями кладоискателей убеждает, что почти всегда клады приносили одни проблемы и никогда не исполняли его мечты о богатой жизни в свое удовольствие.

Панорама жилого микрорайона Рышкановка
© Sputnik/ И. Кибзий
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Известна масса случаев, когда через некоторое время  грабители могил и их близкие родственники погибали или заболевали раком, у них рождались больные дети, не  ладилась личная жизнь. Некоторые из них постепенно оказываются в собственном виртуальном мире, где главное – охота за сокровищами. Как и их предшественники, они нередко забывают о семье, друзьях и работе, и с маниакальным упорством тратят время и деньги на свое «увлечение». И чаще всего безрезультатно!

Пророчества Ванги

Не проходит бесследно открытие золота и для профессиональных исследователей. Но происходит это только в том случае, когда его находят много и сразу. Если  вспомнить ранний уход из жизни английского лорда Карнарвона, сотрудников экспедиции Г. Картера, открывших гробницу фараона Тутанхомона, скифолога Б. Мозолевского, первооткрывателя варненского золота в Болгарии И. Иванова, и других, менее известных людей, то невольно задумаешься…

подвал
© Sputnik/ Igor Vzorov
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Трактуя сны о кладах, болгарская прорицательница Ванга говорила: "Не стоит тратить время на поиски быстрого и легкого способа разбогатеть. Лишь то, что вы нажили 
честным и упорным трудом, принесет вам доход и душевное спокойствие". Народное поверье белорусов утверждает, что отыскать клад дано только существу безгрешному – животному, ребенку или святому. Но разве вы один из них? Давайте задумаемся над этими словами!

Теги:
кладоискатели, клады Молдовы, сокровища, клад, история Молдовы, история, Евгений Яровой
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